Женщина впервые стала капитаном российского атомного ледокола

Марина Старовойтова стала первой женщиной в истории России, возглавившей экипаж атомного ледокола «Ямал». О ее назначении объявили на торжественной церемонии в Нижнем Новгороде, приуроченной к 80-летию атомной промышленности, сообщила пресс-служба «Росатома».

«Быть капитаном – это продолжать традиции атомного флота, беречь экипаж и ледокол. И в этом я вижу свою главную задачу. Буду решать ее каждый день. И я очень надеюсь, что справлюсь и оправдаю ваше доверие и доверие коллег», – сказала Старовойтова. До этого она занимала должность первого помощника капитана.

Марина Старовойтова начала карьеру как учитель русского языка и литературы в сельской школе, сообщили в «Росатоме». В 2005 году она пришла во флот, начав работу дневальной на атомном контейнеровозе «Севморпуть».

«Я просто поняла в один момент, что хочу свою жизнь связать с морем. Можно много говорить о нем, это непредсказуемая стихия, ее надо видеть, чувствовать. Влюбилась в море, дух авантюризма, плюс романтика еще в голове. Да и имя у меня такое — Марина, «морская»», — рассказывала она в интервью ТАСС.

После реформы флота Старовойтова перешла на транспортные суда, совмещая практику с заочным обучением в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова. В 2014 году получила диплом судоводителя. В 2019 году Старовойтова была направлена на ледокол «Ямал», где 20 августа 2025 года приняла судно уже в должности капитана.

Атомный ледокол «Ямал» был построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и введен в эксплуатацию в 1992 году. Он относится к проекту «Арктика» и оснащен двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил. Водоизмещение судна составляет 23 тысячи тонн, длина — 147 метров, ширина — почти 30 метров. Корпус изготовлен из 48-миллиметровой легированной стали, что позволяет ледоколу преодолевать особо прочные арктические льды.



