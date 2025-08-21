Врач предупредил о рисках цифрового детокса

Временный отказ от гаджетов и социальных сетей принято считать эффективным способом снизить тревожность и отдохнуть от постоянного потока информации. Однако такой цифровой детокс может иметь обратные последствия. Об этом в эфире радиостанции «Радио 1» рассказал врач-психиатр Александр Федорович.

По его словам, полное отключение от цифровой среды иногда приводит к состоянию, которое специалисты называют сепарационной тревогой. Оно возникает, когда человек чувствует себя отрезанным от привычного сообщества. «Например, когда вдруг проседает сервер или интернет начинает себя вести некорректно, человек раздражается — это и есть та самая нарастающая сепарационная тревога, которая не позволяет вести привычный образ жизни», — пояснил врач.

Федорович отметил, что резкий отказ от гаджетов может восприниматься психикой как потеря важного социального контакта. Чтобы избежать сильного стресса, он рекомендует отказаться от радикальных мер и попробовать более мягкий подход. Вместо того чтобы полностью ограничивать использование телефона или компьютера, эксперт советует остановиться и задать себе вопрос: что изменится, если я не загляну в чат или не посмотрю обновления в канале прямо сейчас? Такой метод, считает психиатр, помогает снизить напряжение без ощущения утраты.

Ранее эксперты рассказали о синдроме «попкорнового мозга», который провоцируют постоянные информационные перегрузки. Речь о состоянии, когда человек настолько привыкает к потоку разрозненных новостей, что ему становится сложно отложить смартфон. При этом мозг из-за невозможности сосредоточиться на чем-то одном начинает «взрываться, как кукурузные зерна». Специалисты рекомендовали ограничить время «залипания» в телефоне двадцатью минутами дважды в день, и не забывать ставить таймер.