EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Врач предупредил о рисках цифрового детокса

2 минуты чтения 23:44 21 августа | Обновлено: 23:45 21 августа

Временный отказ от гаджетов и социальных сетей принято считать эффективным способом снизить тревожность и отдохнуть от постоянного потока информации. Однако такой цифровой детокс может иметь обратные последствия. Об этом в эфире радиостанции «Радио 1» рассказал врач-психиатр Александр Федорович.

По его словам, полное отключение от цифровой среды иногда приводит к состоянию, которое специалисты называют сепарационной тревогой. Оно возникает, когда человек чувствует себя отрезанным от привычного сообщества. «Например, когда вдруг проседает сервер или интернет начинает себя вести некорректно, человек раздражается — это и есть та самая нарастающая сепарационная тревога, которая не позволяет вести привычный образ жизни», — пояснил врач.

Социальные сети мешают жить
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
Интернет и мемы7 минут чтения

Федорович отметил, что резкий отказ от гаджетов может восприниматься психикой как потеря важного социального контакта. Чтобы избежать сильного стресса, он рекомендует отказаться от радикальных мер и попробовать более мягкий подход. Вместо того чтобы полностью ограничивать использование телефона или компьютера, эксперт советует остановиться и задать себе вопрос: что изменится, если я не загляну в чат или не посмотрю обновления в канале прямо сейчас? Такой метод, считает психиатр, помогает снизить напряжение без ощущения утраты.

Ранее эксперты рассказали о синдроме «попкорнового мозга», который провоцируют постоянные информационные перегрузки. Речь о состоянии, когда человек настолько привыкает к потоку разрозненных новостей, что ему становится сложно отложить смартфон. При этом мозг из-за невозможности сосредоточиться на чем-то одном начинает «взрываться, как кукурузные зерна». Специалисты рекомендовали ограничить время «залипания» в телефоне двадцатью минутами дважды в день, и не забывать ставить таймер.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования