Врач рассказала о синдроме «попкорнового мозга»

2 минуты чтения 14:11

Постоянная информационная перегрузка может привести к «попкорновому мозгу» — состоянию, когда человек настолько привыкает к потоку новостей, что ему сложно «выключиться» и отложить телефон. Врач Гарвардской медицинской школы Адити Неруркар в материале для CNBC рассказала о наиболее эффективных способах возвращения к реальной жизни.

Термин «попкорновый мозг» в 2011 году предложил исследователь Дэвид Леви. Автор статьи подчеркивает, что это не медицинский диагноз, но очень заметный культурный феномен. Он проявляется в постоянном желании проверять соцсети и новости, что снижает продуктивность, ухудшает память и повышает уровень стресса.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
Мир13 минут чтения

Масштаб проблемы, по словам Неруркар, иллюстрируют данные отчета компании Domo Data Never Sleeps за 2024 год, согласно которым каждую минуту в Instagram и Facebook запускается почти 139 миллионов коротких видео. При этом, по данным исследований, за последние два десятилетия средняя продолжительность концентрации человека на экране сократилась с двух с половиной минут до 47 секунд — примерно столько длятся многие ролики в соцсетях.

Чтобы разорвать этот цикл, Неруркар советует ограничить просмотр ленты соцсетей двадцатью минутами дважды в день по таймеру, а в остальное время использовать телефон только для звонков, сообщений и электронной почты. Она рекомендует отключить push-уведомления, держать смартфон на расстоянии от рабочего места, а дома — не использовать телефон во время общения с близкими и не класть на прикроватную тумбочку.

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

По словам врача, поначалу отказаться от привычки тянуться к смартфону будет сложно. Чтобы облегчить этот процесс, она предлагает заменить телефон блокнотом, антистресс-игрушкой, книгой или короткой физической активностью. «Со временем ваш стресс скажет вам спасибо, потому что вы сами будете решать, кто и что получает ваше внимание, а не устройство в вашей руке», — говорит автор статьи.

