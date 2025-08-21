EN
СМИ узнали о готовности Путина уступить Украине конкретные территории

2 минуты чтения 21:03

Владимир Путин во время переговоров с Дональдом Трампом на Аляске назвал конкретные территории, которые готов уступить Украине в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По данным агентства, Москва допускает возвращение Киеву небольших частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые сейчас контролируют российские войска. Путин также обозначил готовность остановить продвижение войск на текущей линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, уточняют источники.

В июне 2024 года, напоминает Reuters, Кремль настаивал на передаче под контроль России полностью четырех областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Киев эти требования категорически отверг и назвал «фактически капитуляцией».

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

В то же время Путин в ходе нынешнего раунда переговоров сохранил ключевое условие, согласно которому Украина должна полностью вывести войска из оставшейся под ее контролем части Донбасса. Как отмечает издание, сейчас Россия контролирует около 88% территории Донбасса и 73% Запорожской и Херсонской областей.

Помимо территориальных вопросов, Москва вновь требует, чтобы Украина отказалась от планов вступления в НАТО и закрепила нейтральный статус. Кремль также настаивает на юридически обязывающих гарантиях от альянса о нерасширении на восток, ограничениях для украинской армии и недопустимости размещения западных войск на территории Украины даже в составе миротворческих сил.

По данным Reuters, почти все трехчасовые переговоры Путина и Трампа на Аляске были посвящены поиску компромисса по Украине. Один из собеседников агентства отметил: «Путин готов к миру — к компромиссу. Это сообщение он передал Трампу».

Россию записали в «квартет хаоса»
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
Мир8 минут чтения

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало еще о нескольких условиях Путина для заключения мирного соглашения. В их числе — хотя бы частичное снятие санкций с России, официальный статус для русского языка и свобода деятельности Русской православной церкви в Украине и «как минимум формальное признание суверенитета России над Крымом».

