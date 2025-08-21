В «Росатоме» призвали усовершенствовать «ядерный щит» России

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что «ядерный щит» России нуждается в модернизации, которая, по его мнению, должна учитывать современные вызовы.

«Сейчас, в текущем моменте геополитики, — время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, — это гарантия нашего суверенитета… Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться», — приводит слова Лихачева РИА «Новости».

При этом глава госкорпорации добавил, что «Росатом» ежегодно полностью выполняет оборонный заказ в области ядерного оружия.

Накануне, поздравляя работников и ветеранов российской атомной отрасли, Владимир Путин заверил, что «ядерный щит» страны сформирован надежно. «Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.

В начале августа этого года президент США Дональд Трамп приказал разместить две американские атомные подлодки в «соответствующих районах» в ответ на «крайне провокационные заявления» заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Глава Белого дома тогда уточнил, что подлодки будут размещены ближе к России.

После этого британская газета The Telegraph написала, что Трамп «беззастенчиво» поднялся на первую ступень «лестницы ядерной эскалации». Издание подчеркивало, что ни один американский президент ранее «не решался на подобную ядерную авантюру» даже в разгар холодной войны.