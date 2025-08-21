EN
Офис Зеленского назвал подходящие для Украины условия мира

16:39

Украина допускает заморозку конфликта по линии фронта как один из возможных сценариев завершения войны. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Эти территории де-факто сейчас оккупированы Россией. Они таковыми и останутся. Но потом начнется большая работа с использованием экономических, дипломатических и других инструментов, чтобы вернуть их Украине. Юридически они останутся украинскими», — пояснил Подоляк.

По его словам, гарантии безопасности, на которых настаивает Украина, в первую очередь должны предусматривать помощь в усилении Вооруженных сил. «Главный элемент — украинская армия. Это армия ветеранов с большим боевым опытом. Но есть проблема с обеспечением — нужна финансовая и материально-техническая поддержка, чтобы армия была сильной и многочисленной», — подчеркнул он. 

Подоляк отметил, что для усиления украинской армии, должны быть выполнены четыре условия. Во-первых, это укрепление ВСУ с возможностью размещения на территории Украины иностранных военных контингентов. Во-вторых, для Киева важно наращивание собственного производства вооружений, в том числе через совместные предприятия с зарубежными партнерами. 

В-третьих, по его словам, ключевую роль должны сыграть Соединенные Штаты — прежде всего в обеспечении воздушной обороны Украины. По словам Подоляка, в Вашингтоне уже обсуждалось создание системы ПВО, а Великобритания и Франция выразили готовность направить свои контингенты в случае, если США предоставят воздушное прикрытие. В-четвертых, Украина настаивает на размещении на своей территории ракет, способных достигать европейской части России.

«Россия должна знать, что здесь есть не только ракеты малой дальности, но и средней и средней-дальней — с радиусом до 2000 км. Как во времена холодной войны, когда НАТО и Варшавский договор сдерживали друг друга с помощью ракет средней дальности», — сказал Подоляк.

После саммита на Аляске президент США Дональд Трамп передал Зеленскому и европейским лидерам требование Владимира Путина уступить России весь Донбасс, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Позже агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Зеленский назвал такую передачу территорий в обмен на заморозку линии фронта «невозможной».

