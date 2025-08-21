Нейробиолог дала советы по борьбе со стрессом и одиночеством

Человеку для счастливой и здоровой жизни необходимо научиться «дружить со своим мозгом» и работать с ним, а не против него. К такому выводу пришла нейробиолог Рэйчел Барр, которая специализируется на изучении работы мозга и его влияния на психическое здоровье. В газете The Telegraph она представила рекомендации по борьбе со стрессом, одиночеством и неуверенностью в себе.

«Нам пора перестать воспринимать человеческий мозг как машину, которую можно заставить работать без остановки ради продуктивности», — утверждает Барр.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип Общество 10 минут чтения

По ее словам, начать изучать мозг человека она решила после смерти матери, которая страдала из-за психических расстройств. Ее личный опыт помог понять, насколько важно не «бороться» с собственным мозгом, а научиться «сотрудничать» с ним.

«Если вы долгое время ощущаете одиночество и застряли в негативных мыслях, важно признать: мозг — это удивительный орган, но он также может вас обманывать. Это осознание помогает ослабить влияние негативной спирали. Если вам кажется, что какое-то общение прошло ужасно, признайте, что вы чувствуете одиночество, и, возможно, из-за этого неправильно истолковали ситуацию. Дайте себе и другим право на сомнение», — сказала Барр.

Чтобы постепенно выйти из этого состояния, нейробиолог советует опираться на простые телесные и эмоциональные практики. Так, бороться со стрессом она предлагает через танцы, прогулки или игры. Такие активности, по ее словам, стимулируют выработку эндорфинов и снижают тревожность.

Еще одной серьезной проблемой, по словам Барр, является неуверенность в себе и утрата собственной идентичности. Это чувство может обостриться, например, после выхода на пенсию или утраты привычной социальной роли. В такие моменты мозг, стремящийся к принадлежности и одобрению «племени», воспринимает даже безобидные ситуации как угрозу.

«Не подкармливайте свое теменно-височное соединение (ТПС) ложными сигналами. Да, это проще сказать, чем сделать — в современном мире мы легко становимся жертвами трендов, агрессивного контента и нездоровых моделей поведения. Но если вы будете сосредотачивать внимание на друзьях и семье, занятиях, которые приносят вам радость, или информации, которая соответствует вашим лучшим убеждениям, вы сможете сформировать более устойчивую, цельную и подлинную идентичность», — пояснила она.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть Экономика 9 минут чтения

Также нейробиолог советует «микродозировать радость» — регулярно находить маленькие источники удовольствия, которые помогают снизить уровень стресса. Это может быть любимая музыка, чашка кофе на солнце, игры с животными или несколько глубоких вдохов на свежем воздухе. Эти короткие, но искренние вспышки радости, по словам Барр, дают сигнал мозгу, что угроза миновала, и возвращают организм в состояние покоя.

Рэйчел Барр — магистр молекулярной нейробиологии Бристольского университета, которая завершает PhD по электрофизиологии памяти и сна в канадском Университете Лаваля.



