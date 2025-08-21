EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

ИИ назвали причиной развития психозов

2 минуты чтения 19:47

Руководитель подразделения искусственного интеллекта Microsoft Мустафа Сулейман заявил о росте числа случаев так называемого «ИИ-психоза». По его словам, специфическому расстройству сегодня подвержены даже люди с устойчивой и здоровой психикой. Об этом пишет The Times.

Хотя термин «ИИ-психоз» не является клиническим, им все чаще описывают ситуации, когда пользователи теряют связь с реальностью, общаясь с системами вроде ChatGPT, Claude или Grok. Некоторые начинают приписывать ИИ собственные намерения, эмоции или особые способности, поясняет издание.

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
Общество9 минут чтения

Глава Microsoft AI Мустафа Сулейман обеспокоен этим явлением. В соцсети X он написал, что случаи «ИИ-психоза» и нездоровой привязанности к системам искусственного интеллекта в последнее время участились. Причем, по словам Сулеймана, это касается не только людей, подверженных риску психических расстройств. «Отмахиваться от этих историй как от маргинальных случаев значит лишь способствовать их распространению», — уверен предприниматель.

В качестве примеров The Times приводит несколько историй. Так, бывший глава Uber Трэвис Каланик рассказал в подкасте, что использует ChatGPT и Grok для работы над идеями в области квантовой физики и считает, что с их помощью приблизился к «интересным открытиям». Другой пользователь из Шотландии сообщил BBC, что после увольнения с работы использовал ChatGPT для подготовки исков к компании. В результате он поверил не только в злой умысел бывшего работодателя, но и в то, что вскоре ему предстоит стать мультимиллионером.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

Глава Microsoft AI призвал к введению четких границ и предупреждений. «Компании не должны утверждать или намекать, что их ИИ обладает сознанием. И сами ИИ не должны этого делать», — подчеркнул он.

По словам британского врача и исследовательницы искусственного интеллекта Сьюзан Шелмердайн, в будущем врачи скорее всего будут спрашивать пациентов о взаимодействии с чат-ботами так же, как сегодня спрашивают о курении или алкоголе. «Мы уже знаем, что делают с телом ультраобработанные продукты. А это — ультраобработанная информация. Нас ждет лавина ультраобработанных умов», — резюмировала она.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования