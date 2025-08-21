ИИ назвали причиной развития психозов

Руководитель подразделения искусственного интеллекта Microsoft Мустафа Сулейман заявил о росте числа случаев так называемого «ИИ-психоза». По его словам, специфическому расстройству сегодня подвержены даже люди с устойчивой и здоровой психикой. Об этом пишет The Times.

Хотя термин «ИИ-психоз» не является клиническим, им все чаще описывают ситуации, когда пользователи теряют связь с реальностью, общаясь с системами вроде ChatGPT, Claude или Grok. Некоторые начинают приписывать ИИ собственные намерения, эмоции или особые способности, поясняет издание.

Глава Microsoft AI Мустафа Сулейман обеспокоен этим явлением. В соцсети X он написал, что случаи «ИИ-психоза» и нездоровой привязанности к системам искусственного интеллекта в последнее время участились. Причем, по словам Сулеймана, это касается не только людей, подверженных риску психических расстройств. «Отмахиваться от этих историй как от маргинальных случаев значит лишь способствовать их распространению», — уверен предприниматель.

В качестве примеров The Times приводит несколько историй. Так, бывший глава Uber Трэвис Каланик рассказал в подкасте, что использует ChatGPT и Grok для работы над идеями в области квантовой физики и считает, что с их помощью приблизился к «интересным открытиям». Другой пользователь из Шотландии сообщил BBC, что после увольнения с работы использовал ChatGPT для подготовки исков к компании. В результате он поверил не только в злой умысел бывшего работодателя, но и в то, что вскоре ему предстоит стать мультимиллионером.

Глава Microsoft AI призвал к введению четких границ и предупреждений. «Компании не должны утверждать или намекать, что их ИИ обладает сознанием. И сами ИИ не должны этого делать», — подчеркнул он.

По словам британского врача и исследовательницы искусственного интеллекта Сьюзан Шелмердайн, в будущем врачи скорее всего будут спрашивать пациентов о взаимодействии с чат-ботами так же, как сегодня спрашивают о курении или алкоголе. «Мы уже знаем, что делают с телом ультраобработанные продукты. А это — ультраобработанная информация. Нас ждет лавина ультраобработанных умов», — резюмировала она.