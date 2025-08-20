Названы способы получать удовольствие от работы

Успех компании стоит измерять не только ее результатами, но и уровнем удовлетворенности сотрудников, убеждена карьерный консультант Бри Грофф. В своей книге Today Was Fun она предлагает отказаться от крайностей «жить, чтобы работать» и «работа — зло» и научиться воспринимать труд как «приятный способ провести день». Об особом подходе Грофф пишет The Guardian.

По словам Грофф, корпоративная культура часто лишает людей радости и превращает работу в тяжелую обязанность. Чтобы этого избежать, она рекомендует, во-первых, пересмотреть отношение к понятию профессионализма. Строгий дресс-код, корпоративный сленг и единые стандарты поведения мешают людям быть собой, уверена эксперт. Поэтому она считает уместными небольшие «жесты сопротивления» вроде выхода на Zoom-встречу с мокрыми после душа волосами или появления в офисе в удобной одежде. «Вы же не становитесь умнее от того, что надеваете блузку», — говорит Грофф.

Во-вторых, консультант советует работодателям подавать пример и самим побольше смеяться, потому что «веселье заразительно». Вместо того чтобы завлекать сотрудников бесплатными обедами и бонусами, компаниям стоит задуматься о том, какая у них в офисе атмосфера — смеются ли сами руководители или же все сидят по кабинетам в строгих рубашках, отмечает эксперт.

Как пишет The Guardian, Грофф рекомендует искать радость даже в «серьезных» профессиях. Она приводит пример хирурга Питера Аттиа, который включал сцены из комедии «Наполеон Динамит» прямо во время операций. Это якобы помогало поддерживать командный дух и даже улучшало результаты пациентов.

Наконец, эксперт советует критически относиться к постоянному корпоративному «развитию». Курсы, тренинги и другие бонусы могут казаться подарком, но часто превращают сотрудников в «активы компании». По ее словам, важно не терять независимости и помнить, что работа не должна забирать все.

Грофф подчеркивает, что «веселье» на работе — не пустая прихоть, а условие устойчивой карьеры и нормальной жизни. Короткие шутки, проявление индивидуальности и здоровая атмосфера способны сделать будни заметно легче. И хотя работа вряд ли когда-нибудь станет «сплошным праздником», задаваться вопросом «А было ли мне сегодня весело?» — уже шаг к балансу, заключает эксперт.