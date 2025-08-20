EN
Россияне стали чаще жаловаться на стресс после отпуска

2 минуты чтения 10:49

В России работники стали чаще жаловаться на стресс после выхода из отпуска. Так, если в 2022 году на постотпускной стресс указывал 31% опрошенных, то в 2025 году — уже 35%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob, пишет  РИА «Новости».

Аналитики опросили три тысячи респондентов и выяснили, что возвращение к работе тяжелее всего дается женщинам. Отмечается, что нервозность и беспокойство в первые дни после отпуска испытывают 41% россиянок, тогда как среди мужчин — 28%.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
Общество11 минут чтения

Среди представителей распространенных профессиональных групп наиболее остро постотпускной стресс ощущается у врачей (45%), бухгалтеров (44%) и PR-специалистов (41%). Реже других испытывают стресс после отпуска дизайнеры (19%), программисты и маркетологи — по 27%.

«Очевидно, что тяжелее вливаться в рабочий ритм тем, чья работа требует постоянного контроля и оперативного включения в процессы. А вот те, кто работает в более предсказуемом графике или с четкими задачами, восстанавливают рабочий темп гораздо легче», — рассказали авторы исследования. 

Отмечается, что уровень постотпускного стресса зависит и от дохода. Среди россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц его испытывают 33%, тогда как среди тех, кто зарабатывает меньше, этот показатель выше — 36%.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

Согласно результатам предыдущего опроса сервиса SuperJob, каждый пятый россиянин (21%) признался, что во время отпуска начинает скучать по работе. При этом женщины ностальгируют по трудовым будням заметно чаще мужчин — 24% против 19%.

В частности, женщины объясняют свою тоску по работе тем, что во время трудовой деятельности им не приходится много готовить, а пообедать в корпоративной столовой.

