Россияне рассказали о тоске по работе в отпуске

Каждый пятый россиянин (21%) признался, что во время отпуска начинает скучать по работе. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, которые публикует РИА «Новости».

Согласно исследованию, принявшие в нем участие женщины ностальгируют по трудовым будням заметно чаще мужчин — 24% против 19%. Свою тоску по работе на отдыхе, женщины, в частности, объясняли тем, что во время работы им «не нужно так много готовить», а на обед можно «ходить в корпоративную столовую». Кроме того, респондентки подчеркивали, что после двух-трех недель отпуска они «начинают скучать по коллегам».

Наибольшая доля скучающих по работе в отпуске россиян оказалась среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц — таких 24%. Они пояснили, что в отпуске им становится скучно, а также объяснили свой ответ «привычкой ходить на работу».

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В свою очередь, абсолютное большинство опрошенных (62%) от работы в отпуске стараются все же дистанцироваться. Эти респонденты говорят о возможности отдохнуть от повседневной рутины: «Надо отдыхать от этой суеты, и лучше — за городом или у моря», — подчеркивает один из участников опроса. Другие объяснили свой ответ тем, что «отпуск обычно удается».

Еще около 17% участников исследования не смогли однозначно сформулировать свое отношение работе в период отдыха.

Ранее российские работодатели рассказали о самых распространенных причинах отказа в найме. Так, 70% участников исследования отказывают соискателям в найме из-за отсутствия у них необходимых навыков. Еще 63% респондентов назвали в качестве причины для отказа обман во время собеседования, а 50% — слишком высокие зарплатные ожидания соискателей.