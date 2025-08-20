EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ сообщили о «просчете» Путина в переговорах

2 минуты чтения 23:27 20 августа

Владимир Путин переоценил свои шансы повлиять на Дональда Трампа и занял слишком жесткую позицию в переговорах, пишет The Washington Post. По оценке издания, два саммита — в Анкоридже и затем в Вашингтоне — обернулись для российского политика противоположными результатами.

Если в Аляске ему удалось склонить Дональда Трампа к отказу от немедленного перемирия, то последующая встреча американского президента с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме вновь подчеркнула, что Москва рискует остаться в изоляции, отмечается в публикации. 

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

По данным издания, в Анкоридже Путин добился от Трампа согласия на «всеобъемлющее мирное соглашение», на переговоры по которому могут уйти годы. Это позволило России выиграть время и отложить введение новых санкций. Однако чрезмерно жесткая линия Кремля — отказ от компромиссов и абсолютная уверенность в победе над Украиной — осложнили попытку использовать теплые отношения с Трампом.

В Вашингтоне, как пишет газета, ситуация изменилась. Трамп провел встречу с Зеленским и европейскими лидерами, подтвердив поддержку Киева. Это, в свою очередь, стало ударом по усилиям Москвы оторвать США от Европы, резюмирует The Washington Post.

В публикации упоминается несколько последних заявлений главы российского МИДа Сергея Лаврова. Он вновь не дал никакой конкретики о встрече Путина и Зеленского, а заявил, что «надо любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно». Кроме того, министр подчеркнул, что Россия должна участвовать в любых договоренностях о безопасности Украины и фактически иметь право вето. Ранее Путин называл украинского президента нелегитимным и изображал его администрацию как «наркоманов и неонацистов», напоминает издание.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
Политика7 минут чтения

Белый дом ожидает скорого саммита Путина и Зеленского, однако Кремль сигнализирует обратное. По словам собеседников Washington Post, для Москвы такая встреча означала бы «легитимизацию» украинской власти.

В свою очередь Politico сообщает, что европейские лидеры не верят в намерение России прекратить войну, но все равно поддерживают инициированные Трампом переговоры. По словам собеседников издания в дипломатических кругах, Европа рассчитывает, что Трамп в конце концов придет к такому же выводу и сменит риторику в отношении Москвы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования