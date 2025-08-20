СМИ сообщили о «просчете» Путина в переговорах

Владимир Путин переоценил свои шансы повлиять на Дональда Трампа и занял слишком жесткую позицию в переговорах, пишет The Washington Post. По оценке издания, два саммита — в Анкоридже и затем в Вашингтоне — обернулись для российского политика противоположными результатами.

Если в Аляске ему удалось склонить Дональда Трампа к отказу от немедленного перемирия, то последующая встреча американского президента с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме вновь подчеркнула, что Москва рискует остаться в изоляции, отмечается в публикации.

Путин и Трамп встретились на Аляске О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть? Политика 5 минут чтения

По данным издания, в Анкоридже Путин добился от Трампа согласия на «всеобъемлющее мирное соглашение», на переговоры по которому могут уйти годы. Это позволило России выиграть время и отложить введение новых санкций. Однако чрезмерно жесткая линия Кремля — отказ от компромиссов и абсолютная уверенность в победе над Украиной — осложнили попытку использовать теплые отношения с Трампом.

В Вашингтоне, как пишет газета, ситуация изменилась. Трамп провел встречу с Зеленским и европейскими лидерами, подтвердив поддержку Киева. Это, в свою очередь, стало ударом по усилиям Москвы оторвать США от Европы, резюмирует The Washington Post.

В публикации упоминается несколько последних заявлений главы российского МИДа Сергея Лаврова. Он вновь не дал никакой конкретики о встрече Путина и Зеленского, а заявил, что «надо любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно». Кроме того, министр подчеркнул, что Россия должна участвовать в любых договоренностях о безопасности Украины и фактически иметь право вето. Ранее Путин называл украинского президента нелегитимным и изображал его администрацию как «наркоманов и неонацистов», напоминает издание.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? И почему он им никогда не ответит Политика 7 минут чтения

Белый дом ожидает скорого саммита Путина и Зеленского, однако Кремль сигнализирует обратное. По словам собеседников Washington Post, для Москвы такая встреча означала бы «легитимизацию» украинской власти.

В свою очередь Politico сообщает, что европейские лидеры не верят в намерение России прекратить войну, но все равно поддерживают инициированные Трампом переговоры. По словам собеседников издания в дипломатических кругах, Европа рассчитывает, что Трамп в конце концов придет к такому же выводу и сменит риторику в отношении Москвы.

