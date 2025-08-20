Хирург разрешила 12-летней дочери просверлить череп пациента

Суд в австрийском городе Грац начал рассматривать дело против нейрохирурга, которую обвиняют в том, что она позволила своей 12-летней дочери просверлить отверстие в черепе пациента, сообщает Bild. Прокуратура выдвинула против нее и ее коллеги обвинение в причинении телесных повреждений.

После операции в январе прошлого года мать сообщила коллегам, что ее дочь «только что сделала свое первое отверстие в черепе». Позднее новость об этом написала австрийская газета Kronen Zeitung, ее прочитал в том числе и 33-летний фермер Грегор П., которому недавно делали трепанацию черепа.

Грегор получил травму головы из-за падения дерева. Врачи должны были сделать ему отверстие диаметром 15 миллиметров в черепе, чтобы установить датчик и измерить его внутричерепное давление. По версии следствия, эту манипуляцию хирург доверила провести своей дочери.

Мужчина рассказал журналистам Krone, что сначала не понял, что в новости об этой операции речь идет именно о нем. Об этом он уже потом узнал от полиции, которая начала расследовать произошедшее. «Я слышал об этом громком случае, но не подозревал, что тем пациентом был я. Чувствую себя подопытным кроликом», — прокомментировал бывший пациент.

Обвиняемые медики отрицают вину в причинении телесных повреждений пациенту. При этом медсестра и один хирург подтвердили, что трепанацию провела 12-летняя девочка, стало известно Bild из материалов дела.

Адвокат потерпевшего Петер Фрайбергер сообщил, что что его клиент требует взыскать с врача 20 тысяч евро компенсации морального ущерба.