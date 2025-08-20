EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Хирург разрешила 12-летней дочери просверлить череп пациента

2 минуты чтения 18:29 | Обновлено: 18:30

Суд в австрийском городе Грац начал рассматривать дело против нейрохирурга, которую обвиняют в том, что она позволила своей 12-летней дочери просверлить отверстие в черепе пациента, сообщает Bild. Прокуратура выдвинула против нее и ее коллеги обвинение в причинении телесных повреждений.

После операции в январе прошлого года мать сообщила коллегам, что ее дочь «только что сделала свое первое отверстие в черепе». Позднее новость об этом написала австрийская газета Kronen Zeitung, ее прочитал в том числе и 33-летний фермер Грегор П., которому недавно делали трепанацию черепа.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

Грегор получил травму головы из-за падения дерева. Врачи должны были сделать ему отверстие диаметром 15 миллиметров в черепе, чтобы установить датчик и измерить его внутричерепное давление. По версии следствия, эту манипуляцию хирург доверила провести своей дочери.

Мужчина рассказал журналистам Krone, что сначала не понял, что в новости об этой операции речь идет именно о нем. Об этом он уже потом узнал от полиции, которая начала расследовать произошедшее. «Я слышал об этом громком случае, но не подозревал, что тем пациентом был я. Чувствую себя подопытным кроликом», — прокомментировал бывший пациент.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
Мир13 минут чтения

Обвиняемые медики отрицают вину в причинении телесных повреждений пациенту. При этом медсестра и один хирург подтвердили, что трепанацию провела 12-летняя девочка, стало известно Bild из материалов дела.

Адвокат потерпевшего Петер Фрайбергер сообщил, что что его клиент требует взыскать с врача 20 тысяч евро компенсации морального ущерба.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Общество
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования