Ученые выяснили причины дневных приступов сонливости

Исследования показывают, что примерно каждый пятый человек страдает от чрезмерной дневной сонливости даже после полноценного ночного отдыха. Ученые выявили биологические причины этого явления и предложили методы борьбы с ним, сообщает The Times.

В ходе свежего исследования в крови людей с гиперсомнией выявили семь ключевых метаболитов — молекул, связанных с обменом веществ. Их уровень указывает на то, какие факторы способны усиливать или, наоборот, снижать риск сонных приступов.

Оказалось, что особое влияние на это оказывает диета. Продукты, богатые веществом тирамином, повышают вероятность «сонной атаки». Это ферментированные и «перезревшие» продукты, выдержанные сыры, копченое мясо, а также алкоголь и еда, которая понемногу начинает портиться. Особенно сильно эта зависимость проявляется у мужчин.

В то же время употребление омега-3 и омега-6 жирных кислот, содержащихся в орехах, семенах, растительных маслах и жирной рыбе, напротив, снижает риск сонливости днем, отмечает газета. Ученые предполагают, что переход на питание, близкое к средиземноморской диете, может помочь справиться с проблемой.

По словам ведущего автора исследования, врача центра нарушений сна в бостонской клинике Brigham and Women’s Hospital Тарика Факиха, новые данные позволяют разрабатывать индивидуальные рекомендации. Для этого достаточно измерить уровень метаболитов с помощью лабораторных тестов или хотя бы пройти опросники вроде шкалы сонливости Эпворта.

Ученые подчеркивают, что речь не идет об обычной усталости. В отличие от хронической утомленности, люди с этим синдромом могут спать по 8–9 часов ночью, но все равно засыпают днем.

Чтобы снизить риск, исследователи советуют увеличить потребление продуктов с омега-3 и омега-6 и, напротив, ограничить потребление продуктов с тирамином. Генетическая предрасположенность при этом тоже играет роль, но именно питание, по мнению авторов, становится главным фактором, который поддается коррекции.