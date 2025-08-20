EN
Подозреваемого в систематическом насилии над женой своего сына задержали

2 минуты чтения 17:37

В Кыргызстане задержан 51-летний подозреваемый, который в течение года насиловал 20-летнюю супругу своего сына. Об этом рассказали в Институте омбудсмена.

По словам пострадавшей, в 2024 году она вышла замуж, и вскоре после переезда в дом семьи супруга свекор впервые изнасиловал ее, угрожая ножом. «Изнасилования повторялись систематически в течение года, свекровь (мачеха мужа), видя это не предприняла никаких мер», — рассказала она омбудсмену Джамиле Джаманбаевой.

Вскоре женщина забеременела — от кого именно ребенок, в Институте омбудсмена не сообщили. Младенец родился в апреле, и менее чем через две недели после выписки из роддома свекор, как отмечается, вновь изнасиловал женщину, применив насилие и шантаж.

О систематическом насилии женщина решилась рассказать супругу только в мае. Узнав о случившемся, мужчина поругался с отцом, а тот в ответ якобы избил его и выгнал супругов на полевые работы. Ребенка, по словам пострадавшей, свекор оставил себе. 

В конце июля женщина смогла обратиться в районное управление внутренних дел (РОВД), где написала заявление на свекра. Милиция возбудила уголовное дело по статье «изнасилование» и 16 августа задержала подозреваемого.

По данным пресс-службы Ленинского РОВД, во время допроса 51-летний И.А. попытался передать сотрудникам правоохранительных органов взятку в размере 50 тысяч сомов (46 тысяч рублей). В связи с этим в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

Женщина рассказала, что вместе с супругом также обратилась за помощью в кризисный центр, чтобы вернуть своего ребенка. По ее словам, вместе с сотрудниками центра они обнаружили малыша в крайне истощенном состоянии — он был настолько слаб, что даже не мог плакать. Ребенка срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию. Однако спасти его не удалось — вскоре он умер.

