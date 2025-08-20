EN
СМИ: Европа ждет «озарения» Трампа в отношениях с Путиным

14:54 | Обновлено: 14:55

Европейские лидеры не верят в стремление Владимира Путина к миру в Украине и намерены ждать, пока его неискренность станет очевидной для президента США Дональда Трампа, чтобы затем убедить его занять более жесткую позицию в отношении России. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.

Издание утверждает, что главы европейских государств считают такую позицию беспроигрышной. Если Путин окажется настроенным на мир и сделка будет заключена, они будут рады ошибиться. В противном случае им удастся разоблачить блеф Путина и добиться ужесточения санкций против России.

Наиболее открыто о своем недоверии Путину, как пишет издание, заявляет президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее приложил большие усилия для предотвращения войны в Украине посредством дипломатических контактов с Москвой.

«Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ — нет. Если хотите знать мое глубокое убеждение: нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да», — сказал Макрон перед отъездом в Вашингтон, где он вместе с другими европейскими лидерами, поддерживающими Украину, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и Трампом.

«Я не думаю, что президент Путин хочет мира. Я думаю, он хочет капитуляции Украины. Именно это он и предложил», — добавил президент Франции.

В рамках подготовки к грядущему саммиту России, Украины и США, который, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, может состояться уже в течение ближайших двух недель, лидеры европейских стран провели экстренные консультации друг с другом.

По словам пяти источников издания в дипломатических кругах, все участники этих переговоров выразили глубокий скептицизм в отношении того, что Кремль будет вести переговоры добросовестно. В то же время все они надеются, что после того, как блеф Кремля станет очевиден, США поймут, что главным препятствием на пути к миру является Путин и накажут Россию.

«Очевидно, что если мы окажемся в ситуации, когда Путин докажет, что он не хочет заканчивать войну, это вынудит Трампа действовать и усилит аргументы в пользу санкций», — заявил изданию дипломат из одной из европейских стран.

Другой собеседник издания сказал, что союзники Украины с радостью поддержат американскую инициативу по заключению перемирия. Но не потому, что верят в ее успех, а затем, что «это станет наглядным испытанием намерений России».

Ранее сообщалось, что местом трехсторонней встречи с участием Зеленского, Путина и Трампа может стать столица Венгрии Будапешт. В пользу такого выбора, в частности, говорят хорошие отношения венгерского лидера Виктора Орбана, как с Трампом, так и с Путиным, а также выход Венгрии из состава Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Путина.

