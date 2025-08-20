EN
СМИ: Европа подготовила ответ на возможный отказ Путина от встречи с Зеленским

2 минуты чтения 08:58

Европейские страны, поддерживающие Украину, намерены ввести новые санкции против России, если Владимир Путин откажется от участия в трехсторонней встрече с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом пишет британское издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники. 

«Если Путин будет медлить, увиливать или отказываться от переговоров, это послужит еще одним стимулом для введения санкций», — сказал собеседник газеты в британском правительстве, знакомый с ходом переговоров в Белом доме.

Ранее о соответствующих переговорах представителей порядка 30 стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», сообщали представители британских властей. По их словам, лидеры поддерживающих Киев стран, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обсуждали в том числе введение санкций в отношении России, если она не продемонстрирует готовность «предпринять серьезные действия» для завершения конфликта на Украине.

Кроме того, европейские власти заявляли о намерении принять в сентябре новый 19-й пакет санкций в отношении России. В Кремле по этому поводу заявляли, что российская экономика и так работает под таким огромным количеством санкций, что уже выработала «иммунитет» к подобным ограничениям.

Накануне западные СМИ сообщали о возможном месте проведения трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США. По их данным, встреча может пройти в Венгрии. В пользу такого варианта говорят хорошие отношения, в которых с Владимиром Путиным находится венгерский лидер Виктор Орбан. Кроме того, в апреле Венгрия заявила о выходе из Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Путина.

