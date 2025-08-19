Россияне рассказали о тревоге перед началом учебного года

Почти половина родителей рассказали, что испытывают тревогу перед 1 сентября. Чаще всего тревога возникает при виде родительских чатов и сообщений о подготовке к учебе. Это следует из результатов опроса сервиса «Ясно» и платформы «Учи.ру», которые опубликовала «Газета.ру».

По данным исследования, тревогу испытывают 42% респондентов, а 45% опрошенных рассказали, что испытывают сожаление из-за окончания лета. Еще 20% участников опроса поделились, что воспринимают конец августа как марафон подготовки к школе.

Также среди поводов для переживаний родителей оказалось непонимание, как заинтересовать ребенка учебой и создать позитивный настрой перед началом года. 20% респондентов отметили, что они не понимают, что на самом деле чувствует их ребенок перед школой.

Результаты опроса показали, что родители, чьи дети идут в первый класс, практически в равной степени испытывают тревогу из-за мотивации, закупок и эмоционального состояния своих детей. Эксперты отметили, что это говорит об общей неуверенности, поскольку родители не знают, как справиться с ответственностью.

Те, чьи дети учатся в начальной школе, чаще всего беспокоятся за их мотивацию, при этом остальные аспекты школьной жизни вызывают меньшую тревогу. Беспокойство из-за мотивации возрастает у родителей пятиклассников — об этом рассказали 49% опрошенных. Исследователи объяснили это переживаниями из-за изменения учебного плана, а также появлением новых педагогов и предметов. В средней и старшей школе тревога родителей снижается.

В то же время около трети опрошенных заявили, что они чувствуют уверенность, когда покупают школьные принадлежности — это дает им ощущение, что «все под контролем». Только 19% респондентов заявили, что они сохраняют спокойствие перед началом учебного года.