Политика

Стали известны детали нового телефонного разговора Путина и Трампа

2 минуты чтения 07:57

Президент США Дональд Трамп 18 августа прервал свою встречу с европейскими лидерами в Вашингтоне, чтобы созвониться с Владимиром Путиным. О деталях этого разговора ТАСС рассказал помощник последнего Юрий Ушаков.

По его словам, беседа продлилась около 40 минут. Трамп рассказал Путину о ходе переговоров. Кроме того, оба участника беседы высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины, добавил Ушаков.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

«В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. То есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — сказал Ушаков. По его словам, Путин также тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство в ходе встречи на Аляске 15 августа.

18 августа Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также семью европейскими лидерами, которые приехали его поддержать. «В ходе встречи [в Белом доме] мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

Глава Белого дома также заявил, что убежден в желании Кремля урегулировать конфликт и не верит в угрозу «дальнейшей агрессии России против Украины». По словам американского президента, он считает возможным работу над мирным соглашением без предварительного прекращения огня. Он также предположил, что «через неделю или через две недели» станет понятно, возможно ли урегулирование конфликта.

В свою очередь, Зеленский заявил, что готов к двусторонней встрече с Путиным и обсуждению территориальных вопросов. Ранее он исключал возможность сдачи Донбасса России, которую Путин называл условием заключения мира.

