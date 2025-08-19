EN
Общество

Пропагандистские «Разговоры о важном» начнут вести в детских садах

2 минуты чтения 12:53

С начала учебного года в российских детских садах начнут проводить «Разговоры о важном». Об этом сообщили «Ведомости» и РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения.

По их данным, с сентября по ноябрь пробные занятия будут вестись в 100 учреждениях в 22 регионах, включая Москву и самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Программа рассчитана на детей от трех до семи лет. После завершения пилотного формата Минпросвещения решит, будут ли вводить «Разговоры о важном» в детсадах по всей стране.

Как пишут «Ведомости», в рамках занятий с дошкольниками поговорят о важности семьи и дружбы, «уважении культуре России и любви к Родине», нравственных качествах человека и других темах.

«Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру», — говорит министр просвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что занятия будут включать в себя игровой формат, а дети будут получать творческие задания и читать книги.

Идею ввести для дошкольников «Разговоры о важном» высказала в прошлом году воспитательница вологодского детского сада Надежда Воронцова. По ее мнению, «в пять лет ребенок уже способен понимать, как любить Родину». Предложение поддержал Владимир Путин, отметив, что подобные занятия надо вводить «очень аккуратно».

При этом научный сотрудник Центра общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова считает, что оценить результаты «Разговоров о важном» в детских садах будет сложно, поскольку среди детей в силу их возраста сложно проводить опросы, чтобы выяснить, как они усвоили, например, идеи патриотизма.

«Разговоры о важном» как обязательный предмет появились в школах осенью 2022 года. Тогда же школьников обязали каждый понедельник петь российский гимн и проводить церемонию поднятия флага.

