В Белом доме назвали признаки «хорошей сделки» между Киевом и Москвой

Для заключения мирного соглашения России и Украине придется пойти на уступки и выйти из переговоров «немного недовольными». Такое заявление сделала во время брифинга во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Обеим сторонам придется поступиться [чем-то]. Для заключения хорошей сделки придется разойтись немного недовольными», — сказала она.

В ходе брифинга с журналистами Ливитт также подчеркнула, что состоявшийся на прошлой неделе саммит на Аляске был «очень продуктивным», он открыл путь ко второй фазе переговоров по урегулированию ситуации в Украине и позволил увидеть «свет в конце тоннеля».

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Вашингтон намерен помогать с координацией в вопросе гарантий безопасности для Украины, но американских войск в стране не будет. При этом США не исключают возможность поддержки «с воздуха», а также готовы обсуждать с Москвой те формы гарантий, которые могли бы быть приемлемы для России.

По словам Ливитт, координацию дальнейших шагов с Россией и Украиной ведут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Главная цель — организация скорой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Она подтвердила, что оба политика выразили готовность к переговорам, и рассказала, что обсуждаются разные варианты площадок для встречи. Трамп, по ее словам, выступает за максимально скорые контакты и не хочет «ждать еще месяц».

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома отметила, что Дональд Трамп «действительно хочет попасть в рай». Так Ливитт ответила на вопрос журналистки о мотивации мирных инициатив президента США. Поводом для этого стал комментарий самого Трампа, сделанный ранее. Президент США заявил, что прекращение войны в Украине благодаря его усилиям может стать одной из причин, по которой у него появятся «шансы попасть на небеса».