Общество

Россиянка оставила взаперти без еды и воды десятки собак

2 минуты чтения 00:01 19 августа

Жительница Гатчинского района Ленинградской области по имени Анна 11 лет занималась платной передержкой собак. С ней сотрудничали зооволонтеры, однако полтора месяца назад они заметили изменения в поведении женщины. Приехав к ней домой, волонтеры обнаружили, что Анна оставила животных дома и уехала. Об этом сообщают «Фонтанка» и телеграм-канал «Mash на Мойке».

По их данным, Анна зарекомендовала себя как ответственный специалист: она водила собак на выставки и к ветеринарам, делала профессиональные фотографии и могла держать у себя в доме до 30 животных.

«Она брала [собак] только у нас, как по дружбе. Это же удобно, когда ты человеку доверяешь и он тебе доверяет, чтоб она знала точно, что мы ее не обманем на деньги, собак не оставим, не бросим. Мы были уверены, что она все хорошо делает», — рассказала волонтер Юлия.

При этом недавно Анна стала реже выходить на связь и присылать отчеты, что с собаками все хорошо. Она уехала в отпуск и сказала своим знакомым, что за животными якобы будут ухаживать другие люди.

13 августа волонтеры решили поехать к женщине домой, поскольку долго не получали информацию о состоянии собак на передержке. Там они обнаружили, что весь ее дом был в экскрементах, у животных не было еды и воды, а сами они были очень слабыми.

«Мы приехали к собакам ночью и увидели весь этот кошмар. Собаки были закрыты в доме. Там стояли огромные корыта — видимо, еду, воду она там оставляла, но там ничего уже не было, там было пусто. <…> Чтобы нам добраться до воды, до ванной, я лопатой отгребала слои экскрементов. Завалило дверь так, что мне пришлось откапывать ее», — рассказала Юлия.

В тот же день волонтеры забрали часть животных, которые выглядели наиболее ослабленными, а на следующее утро увезли оставшихся. Из 28 собак, которые были у Анны на передержке, семь оказались в критическом состоянии, и их отвезли в ветеринарные клиники. 

Волонтеры обнаружили двух погибших собак и добавили, что еще троих животных они не могут найти. Они предположили, что эти собаки умерли еще раньше. По словам волонтеров, Анна получала за передержки около 150 тысяч рублей ежемесячно. После того, как из ее дома увезли животных, она не выходила на связь. Волонтеры написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными.

