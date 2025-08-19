EN
СМИ: Киев отверг идею заморозить линию фронта и предложил США оружейную сделку

2 минуты чтения 01:01 | Обновлено: 01:13

Газета Financial Times ознакомилась с документом, в котором, как утверждается, изложены предложения Украины президенту США Дональду Трампу. В нем говорится, что Киев не пойдет на территориальные уступки России и настаивает на прекращении огня как первом шаге к мирному соглашению.

Как пишет издание, Киев также отвергает предложение, которое Владимир Путин сделал Трампу во время саммита на Аляске — он предложил заморозить линию фронта в случае вывода украинских войск из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. 

В документе говорится, что такой шаг создаст «плацдарм для быстрого продвижения российских войск в сторону Днепра в будущем», а также позволит Путину «достичь целей агрессии другими средствами». Кроме того, в нем сказано, что попытки России достичь соглашения по территориальным вопросам до заключения прочного мира «создаст свершившийся факт на местах и не сделает ничего для обеспечения будущей безопасности Киева».

Также, по данным FT, Киев настаивает на компенсации Россией всего ущерба, который был причинен Украине за время войны. Власти страны допустили, что компенсации могут быть за счет российских активов, которые сейчас заморожены в Европе. Ослабление санкций в документе называется возможным только в том случае, если Россия будет «вести честную игру» и соблюдать условия мирного соглашения.

Помимо этого, как пишет FT, Украина предложила США оружейную сделку, в рамках которой пообещала закупить у США оружие на сумму 100 миллиардов долларов. Осуществить покупку Киев планирует за счет европейского финансирования. В обмен Украина хочет получить гарантии безопасности со стороны США.

Какое именно оружие хочет получить Украина, в документе не уточняется, однако в их число входят в частности не менее 10 американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Также Киев предложил Вашингтону заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству беспилотников совместно с украинскими компаниями.

