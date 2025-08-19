Россиянку со сломанной ногой в третий раз за неделю попытаются спасти в горах Кыргызстана

Министерство обороны Кыргызстана попробует эвакуировать российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая уже неделю находится на высоте 7200 метров, у вершины пика Победы, с переломом ноги. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Минобороны страны Алмаз Сарбанов.

«Погодные условия пока не позволяют возобновить спасательную работу, сильный снегопад и нулевая видимость не позволяют использовать военную авиацию. Два борта министерства обороны Ми-17ВМ и Ми-8МТВ готовы вылететь к месту происшествия», — рассказал агентству чиновник.

Сарбанов сообщил, что это будет вторая попытка кыргызских спасателей эвакуировать россиянку. В воскресенье воздушное судно с группой спасателей попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку.

Вечером Минобороны сообщило, что смогло вертолетами эвакуировать 30 альпинистов с пиков Победы и Хан-Тенгри, среди которых граждане Великобритании, Китая, Казахстана, России и Кыргызстана». В ведомстве подтвердили, что готовится эвакуация Наговицыной с вершины пика Победы.

Также военные смогли эвакуировать с пика Хан-Тенгри тело россиянина Алексея Ермакова, погибшего 16 августа. По данным телеграм-канала «112», он погиб вместе с итальянским напарником.

Телеграм-канал Mash сообщил, что альпинист из Италии по имени Лука погиб 15 числа, пытаясь спасти Наговицыну. По данным канала, он вместе с напарником из Германии поднялся на пик Победы к альпинистке и принес ей спальный мешок, горелку, еду и газовый баллон. После этого иностранцы спустились за помощью и попытались подняться снова. Во время второй попытки Луке стало плохо.