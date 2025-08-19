EN
Россиянку со сломанной ногой в третий раз за неделю попытаются спасти в горах Кыргызстана

2 минуты чтения 22:24

Министерство обороны Кыргызстана попробует эвакуировать российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая уже неделю находится на высоте 7200 метров, у вершины пика Победы, с переломом ноги. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Минобороны страны Алмаз Сарбанов.

«Погодные условия пока не позволяют возобновить спасательную работу, сильный снегопад и нулевая видимость не позволяют использовать военную авиацию. Два борта министерства обороны Ми-17ВМ и Ми-8МТВ готовы вылететь к месту происшествия», — рассказал агентству чиновник.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

Сарбанов сообщил, что это будет вторая попытка кыргызских спасателей эвакуировать россиянку. В воскресенье воздушное судно с группой спасателей попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку.

Вечером Минобороны сообщило, что смогло вертолетами эвакуировать 30 альпинистов с пиков Победы и Хан-Тенгри, среди которых граждане Великобритании, Китая, Казахстана, России и Кыргызстана». В ведомстве подтвердили, что готовится эвакуация Наговицыной с вершины пика Победы.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Также военные смогли эвакуировать с пика Хан-Тенгри тело россиянина Алексея Ермакова, погибшего 16 августа. По данным телеграм-канала «112», он погиб вместе с итальянским напарником.

Телеграм-канал Mash сообщил, что альпинист из Италии по имени Лука погиб 15 числа, пытаясь спасти Наговицыну. По данным канала, он вместе с напарником из Германии поднялся на пик Победы к альпинистке и принес ей спальный мешок, горелку, еду и газовый баллон. После этого иностранцы спустились за помощью и попытались подняться снова. Во время второй попытки Луке стало плохо.

