СМИ рассказали о личных отношениях Трампа и союзников Зеленского

Сегодняшняя встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне начнется в 20:00 по московскому времени, следует из расписания, которое опубликовал Белый дом. На двусторонние переговоры Трампа с Зеленским отведен час, после этого к ним присоединятся главы стран Европы.

Исход саммита во многом будет зависеть от личных отношений глав государств с Трампом, отмечает Русская служба Би-би-си. Издание собрало информацию о том, как относятся друг к другу Трамп и его собеседники.

Трамп называл премьер-министра Италии Джорджу Мелони «фантастической женщиной», пишет Би-би-си. Также глава итальянского правительства была единственным европейским лидером, приехавшим на инаугурацию Трампа в январе. Оба политика придерживаются правых взглядов и негативно относятся к мигрантам.

Также президент США говорил, что ему нравится премьер-министр Великобритании Кир Стармер, и отмечал во время визита в Шотландию, что их страны — союзники, связанные «особыми отношениями».

Президент Финляндии Александр Стубб был единственными из гостей саммита, кто играл с Трампом в гольф на его поле во Флориде. По данным Би-би-си, канцлера Германии Фридриха Мерца президент США считает «другом».

Издание пишет, что над президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп иногда «подшучивает», но при этом недавно сказал о нем, что он занимает «особое место» в его списке контактов. Макрон со своей стороны часто хвалит американского президента.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте часто лестно отзывается о Трампе, а однажды президент США опубликовал у себя в соцсетях письмо генсека «дорогому Дональду». Главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Трамп «в целом не замечает», считают авторы публикации, однако на последней встрече он сказал, что «мы ее очень уважаем».