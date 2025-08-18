Рухнувшая статуя сказочного персонажа убила годовалую девочку

В Саратове в «Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького» из-за падения деревянной статуи «Кот ученый» погибла малолетняя девочка. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

В свою очередь, близкий к силовикам телеграм-канал Baza без указания источников пишет, что погибшей девочке был один год и девять месяцев. В парк она пришла с родителями.

По данным канала, упавшая статуя ударила и придавила ребенка. Прибывшие на место медики пытались реанимировать девочку, но она скончалась от полученных травм.

В этот день, как пишет телеграм-канал Mash, парк праздновал 90-летие и на мероприятие пришли многие местные жители. По словам очевидцев инцидента, родители, вероятно, фотографировали ребенка возле статуи, когда та рухнула. При этом телеграм-канал утверждает, что фигура весила более 140 килограммов.

Кроме того, как утверждает Mash, ссылаясь на местных жителей, за территорией парка «плохо следили». Канал напоминает, что два года назад во время празднования 9 Мая на одной из аллей на ребенка упало дерево. «В начале августа администрация парка сменилась. С 90-х им владел частник», — добавляет канал.

Прокурор Саратовской области, как сообщается, поручил организовать проверку по факту несчастного случая. Также будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка.