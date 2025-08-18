EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Рухнувшая статуя сказочного персонажа убила годовалую девочку

2 минуты чтения 09:02

В Саратове в «Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького» из-за падения деревянной статуи «Кот ученый» погибла малолетняя девочка. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

В свою очередь, близкий к силовикам телеграм-канал Baza без указания источников пишет, что погибшей девочке был один год и девять месяцев. В парк она пришла с родителями. 

По данным канала, упавшая статуя ударила и придавила ребенка. Прибывшие на место медики пытались реанимировать девочку, но она скончалась от полученных травм.

Фокси-Нокси
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
Криминал22 минуты чтения

В этот день, как пишет телеграм-канал Mash, парк праздновал 90-летие и на мероприятие пришли многие местные жители. По словам очевидцев инцидента, родители, вероятно, фотографировали ребенка возле статуи, когда та рухнула. При этом телеграм-канал утверждает, что фигура весила более 140 килограммов. 

Кроме того, как утверждает Mash, ссылаясь на местных жителей, за территорией парка «плохо следили». Канал напоминает, что два года назад во время празднования 9 Мая  на одной из аллей на ребенка упало дерево. «В начале августа администрация парка сменилась. С 90-х им владел частник», — добавляет канал.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

Прокурор Саратовской области, как сообщается, поручил организовать проверку по факту несчастного случая. Также будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01 15 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования