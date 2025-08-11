Состоятельные россияне назвали доход для «нормальной» и «богатой» жизни

Состоятельные россияне считают, что для «нормальный» жизни нужно 250 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи, а для «богатой» — уже 500 тысяч рублей. Такие данные содержатся в исследование НИУ ВШЭ, с которым ознакомился Forbes.
Опрос проходил в несколько этапов, в нем принимали участие самые обеспеченные россияне — те, чьи доходы входят в верхние 10% по стране. По данным Росстата, 2023-2024 годах нижняя граница дохода для этой группы составляла около 500 тысяч рублей в месяц для семьи с одним ребенком и 660 тысяч — для семьи с двумя детьми. К концу 2024 года граница сдвинулась — это теперь 600 и 800 тысяч рублей соответственно. Медианный фактический доход участников опроса составляет 180 тысяч рублей на человека, уточняет Forbes.
Участников исследования попросили оценить свое положение на условной «социальной лестнице» из 10 ступеней. Оказалось, что лишь 10% опрошенных располагают себя на высшей, 10-й позиции статусной шкалы. Медианная самооценка представителей группы населения с самыми высокими доходами — 7 из 10. Исследователи объясняют это большим разрывом внутри самой группы. Дело в том, что богатые сравнивают себя не с большинством россиян, а с еще более богатыми знакомыми.
Ключевыми признаками высокого статуса респонденты назвали элитную недвижимость (64%), автомобили премиум-класса (55%) и отдых за границей (51%). Также в списке — дизайнерская одежда и аксессуары (46%), дорогие рестораны (43%), техника премиум-сегмента (41%). Около трети респондентов считают важным маркером статуса возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. При этом авторы исследования отмечают, что демонстративное потребление выражено слабо — многие называют статусные товары, но реже их покупают.
Как пишет Forbes, большинство участников (около 75%) видят в стране серьезное неравенство — в доходах, жилье, медицине, образовании и возможностях для отдыха. А для 20% эта проблема незаметна.
Ранее россияне рассказали о том, какой уровень дохода сделает их счастливыми. Оказалось, что мужчинам для счастья требуется зарабатывать 280 тысяч рублей в месяц, а женщинам достаточно будет 235 тысяч рублей.