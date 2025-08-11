Состоятельные россияне назвали доход для «нормальной» и «богатой» жизни

Состоятельные россияне считают, что для «нормальный» жизни нужно 250 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи, а для «богатой» — уже 500 тысяч рублей. Такие данные содержатся в исследование НИУ ВШЭ, с которым ознакомился Forbes.

Опрос проходил в несколько этапов, в нем принимали участие самые обеспеченные россияне — те, чьи доходы входят в верхние 10% по стране. По данным Росстата, 2023-2024 годах нижняя граница дохода для этой группы составляла около 500 тысяч рублей в месяц для семьи с одним ребенком и 660 тысяч — для семьи с двумя детьми. К концу 2024 года граница сдвинулась — это теперь 600 и 800 тысяч рублей соответственно. Медианный фактический доход участников опроса составляет 180 тысяч рублей на человека, уточняет Forbes.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей Общество 12 минут чтения

Участников исследования попросили оценить свое положение на условной «социальной лестнице» из 10 ступеней. Оказалось, что лишь 10% опрошенных располагают себя на высшей, 10-й позиции статусной шкалы. Медианная самооценка представителей группы населения с самыми высокими доходами — 7 из 10. Исследователи объясняют это большим разрывом внутри самой группы. Дело в том, что богатые сравнивают себя не с большинством россиян, а с еще более богатыми знакомыми.

Ключевыми признаками высокого статуса респонденты назвали элитную недвижимость (64%), автомобили премиум-класса (55%) и отдых за границей (51%). Также в списке — дизайнерская одежда и аксессуары (46%), дорогие рестораны (43%), техника премиум-сегмента (41%). Около трети респондентов считают важным маркером статуса возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. При этом авторы исследования отмечают, что демонстративное потребление выражено слабо — многие называют статусные товары, но реже их покупают.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами Мир 11 минут чтения

Как пишет Forbes, большинство участников (около 75%) видят в стране серьезное неравенство — в доходах, жилье, медицине, образовании и возможностях для отдыха. А для 20% эта проблема незаметна.

Ранее россияне рассказали о том, какой уровень дохода сделает их счастливыми. Оказалось, что мужчинам для счастья требуется зарабатывать 280 тысяч рублей в месяц, а женщинам достаточно будет 235 тысяч рублей.