Нелегальный вывоз наличных денег из России достиг рекорда

Объем наличных денег, которые пытались перевезти через российскую границу контрабандой, с начала года достиг 1,2 миллиарда рублей. Об этом, как пишет газета «Известия», сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). Там отметили, что этот показатель является рекордным за всю историю ведения подобной статистики.

В ведомстве также рассказали, что за первые шесть месяцев 2025 года ее сотрудники выявили 6314 случаев незаконной перевозки наличных денег через российскую границу. В результате ФТС возбудила 37 уголовных и 6277 административных дел о контрабанде наличности.

Большая часть этих дел касается незаконного вывоза валюты из страны. Таких случаев ФТС зафиксировала 5125. По данным ведомства, за год их количество выросло на 13%. В оставшихся 1189 случаях речь шла о попытках незаконного ввоза в страну наличных денег., что год к году на 31% больше.

В свою очередь, общая сумма наличности, которую в нарушение действующих норм пытались переправить через российскую границу, выросла за первую половину 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 30%. Так, в январе-июне прошлого года таможенники пресекли незаконный вывоз из России валюты на общую сумму в 922 миллиона рублей, а в предшествовавшие этому два года сумма перехваченной контрабанды наличности оставалась на уровне около 900 миллионов рублей.

2 марта 2022 года вступил в силу указ Владимира Путина, который запрещает вывоз из России наличной валюты на сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США. За нарушение этого запрета предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Так, за попытку контрабанды валюты может быть назначен штраф в размере от 50% до 200% от перевозимой суммы, либо принудительные работы и ограничение свободы на срок до четырех лет.