Комментатор «Матч ТВ» извинился за слова про шмар

Комментатор российского канала «Матч ТВ» Владимир Иваницкий извинился за свое высказывание про «всяких шмар», произнесенное им во время прямого эфира на играх БРИКС в Казани, пишет РИА «Новости».

«Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями — вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — отметил он.

Инцидент произошел 19 июня во время прямой трансляции соревнований по самбо. В них принимал участие 20-летний спортсмен Кирилл Князьков. Комментатор «Матч ТВ» Владимир Иваницкий сделал комплимент Князкову, назвав его «настоящим женихом», и попросил девушек обратить на него внимание.

«Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была — всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов мощнейший», — сказал он.

После того как видео с комментарием Иваницкого разошлось по социальным сетям, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объявил об отстранении Иваницкого от работы, отметив, что тот не является штатным сотрудником канала:

«К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС — соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС», — пояснил Тащин.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе «Полный контакт» в ответ на увольнение Иваницкого заявил, что такое высказывание абсолютно приемлемо и не могло никого обидеть.

«”Матч ТВ” отстранил комментатора за фразу о "шмарах" в прямом эфире. В чем проблема? Чем так страшно слово "шмара"? Мы на полном серьезе будем обсуждать всей страной то, что сказал опытный комментатор? У нас других проблем нет?» — отметил он.

При этом в октябре 2023 года Соловьев уволил ведущего своего канала Евгения Сатановского, который назвал официального представителя МИД России Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой». Такое замечание относительно Захаровой Сатановский высказал в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, в ходе которого раскритиковал позицию российского министерства в связи с противостоянием ХАМАСа и Израиля.

Ранее стало известно, что Россия удерживает лидерство в медальном зачете на играх БРИКС в Казани. Российские спортсмены получили там 115 золотых медалей — такой успех объясняется тем, что у россиян на этих играх практически не было соперников.

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