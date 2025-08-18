Доходы женщин необратимо уменьшаются после рождения детей

Когда женщины достигают 30 лет, они часто сталкиваются с тем, что совмещение постоянной работы, ухода за маленькими детьми и домашних дел приводит к выгоранию и истощению. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Корин Лоу, профессора экономики бизнеса и государственной политики в Школе бизнеса Уортона.

Эксперт, ссылаясь на данные правительства США об использовании времени, рассказала, что женщины тратят на работу по дому и воспитание детей гораздо больше времени, чем мужчины, и такое распределение времени остается даже после того, как ребенок «перестает носить подгузники».

Из-за этого, по словам Лоу, зачастую страдает карьера женщин: одни переходят на менее сложную и более низкооплачиваемую работу или вовсе уходят с работы, другие продолжают работать на том же уровне, но реже получают повышения. В этом вопросе Лоу ссылается на проведенное в Швеции исследование, результаты которого показали, что компании реже предлагают повышения женщинам, даже если у них нет детей, чтобы избежать перерывов в их работе и потенциальных расходов на декретный отпуск.

Нехватку времени после 30 лет у женщин Лоу связывает также с высокими требованиями к родителям по сравнению с предыдущими поколениями. Так, современные женщины считают, что их взаимодействие с детьми повлияет на их будущее, из-за чего сталкиваются с так называемыми карьерными штрафами.

Кроме того, по мере взросления детей, отмечает Лоу, женщинам сложно отказаться от роли матери и достичь уровня дохода, сопоставимого с доходами мужчин. Эксперт ссылается на американское исследование 2017 года, в котором говорилось, что женщины с детьми до четырех лет были готовы отказаться почти от 40% своей заработной платы, чтобы работать по гибкому графику. Женщины без маленьких детей заявили, что согласились бы на 30-процентное сокращение заработной платы ради удобного графика.

По словам Лоу, многие компании, которые хотят нанимать и удерживать женщин на работе, продвигают гибкие графики. Также она добавила, что мужчины могли бы взять на себя больше домашних дел: в 2015 году они тратили на это почти столько же времени, что и в 1985 году, согласно исследованиям.