Госсекретарь США Марко Рубио рассказал в эфире NBC, что российской делегации пришлось расплатиться наличными, чтобы заправить свои самолеты на Аляске, где проходила встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Так Рубио ответил на вопрос о том, почему Трамп сразу не усилил санкции за отказ Путина от прекращения огня в Украине. «Все санкции, которые были введены ранее, остаются, как и их эффект. Например, когда россияне приземлились на Аляске, им пришлось заправляться за наличные, потому что они не могут пользоваться своей банковской системой. Они сталкиваются с последствиями каждый день», — заявил глава Госдепа.

Рубио пояснил, что новые санкции будут означать, что переговоры о мире провалились. «Этот момент может наступить. Но когда он наступит, это будет означать, что на данный момент нет возможности для мира», — сказал Рубио. По его словам, единственный способ завершить войну — договориться с Россией.

Глава Госдепа заявил, что в ходе мирных переговоров «каждая сторона должна будет чем-то пожертвовать». При этом он сказал, что США не настаивают на том, чтобы Украина отказывалась от не оккупированных территорий. Ранее Fox News со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что Трамп поддержал идею Путина сдать весь Донбасс в обмен на заморозку линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне завтрашней встречи с Трампом в Белом доме подчеркнул, что Украина не откажется от районов Донецкой области, не занятых Россией. «Путин не смог захватить ее [Донецкую область, — прим. “Холода”] в течение 12 лет, а конституция Украины не позволяет сдать территорию или обменять землю», — заявил Зеленский.

Рубио добавил, что России на мирных переговорах «придется признать», что Украина — суверенное государство, которое может заключать военные союзы для самообороны.

Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали желание Трампа участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины, которые были бы похожи на пятую статью Устава НАТО (о коллективной обороне).