СМИ: американская делегация забыла в отеле секретные документы о саммите на Аляске

В бизнес-центре отеля на Аляске были обнаружены документы с пометками Госдепартамента США, в которых содержатся якобы ранее неизвестные и конфиденциальные детали саммита американского президента Дональда Трампа и Владимира Путина, прошедшего 15 августа. Об этом пишет издание NPR.

Отмечается, что на восьми страницах, предположительно подготовленных и забытых членами американской делегации, указаны точные время и места проведения встреч участников саммита, а также контактные данные сотрудников правительства США.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала документы «многостраничным обеденным меню» и заявила, что случайное оставление их в принтере для общего пользования нельзя считать утечкой данных. Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию.

По данным издания, документы обнаружили трое постояльцев четырехзвездочного отеля Captain Cook, расположенного в 20 минутах от Объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже около 9 утра по местному времени. Гости сфотографировали бумаги и сообщили администрации отеля, что нашли их в принтере бизнес-центра.

Издание пишет, что ознакомилось с фотографиями документов, сделанными одним из гостей. Так, на первой странице распечатанных документов указана последовательность встреч и конкретные названия помещений на базе в Анкоридже. В документе также была информация о планах Трампа вручить Путину «церемониальный» подарок — настольную статуэтку американского белоголового орлана.

Сообщается, что со второй до шестой страницы перечислены имена высокопоставленных лиц США и России, а также номера телефонов трех сотрудников правительства США. На этих листах были также приведены фонетические транскрипции обращений к российским делегатам, включая Владимира Путина — «Mr. President POO-tihn».

На шестой и седьмой страницах подробно описывается организация обеда во время саммита, включая список приглашенных и схему их рассадки. В меню, включенном в документы, было указано, что обед пройдет «в честь его превосходительства Владимира Путина». Совместный обед делегаций по итогу был отменен, сообщал Белый дом.

Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и автор курса лекций по нацбезопасности Джон Майклс заявил изданию, что найденные в отеле документы являются «еще одним доказательством халатности и некомпетентности администрации Трампа при подготовке к важной встрече».

«Нельзя просто так оставлять бумаги в принтере. Все очень просто», — сказал Майклс.

По данным издания, найденные документы стали очередным примером нарушений режима секретности со стороны представителей администрации Трампа. Ранее на этой неделе в служебный чат сотрудников правоохранительных органов, включая работников Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), по ошибке добавили постороннего человека в переписку, связанную с розыском осужденного за покушение на убийство. В марте лидеры американской системы национальной безопасности случайно добавили журналиста в закрытый чат, где обсуждались предстоящие военные удары по Йемену.