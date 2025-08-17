EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: американская делегация забыла в отеле секретные документы о саммите на Аляске

2 минуты чтения 10:19 | Обновлено: 10:25

В бизнес-центре отеля на Аляске были обнаружены документы с пометками Госдепартамента США, в которых содержатся якобы ранее неизвестные и конфиденциальные детали саммита американского президента Дональда Трампа и Владимира Путина, прошедшего 15 августа. Об этом пишет издание NPR.

Отмечается, что на восьми страницах, предположительно подготовленных и забытых членами американской делегации, указаны точные время и места проведения встреч участников саммита, а также контактные данные сотрудников правительства США.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала документы «многостраничным обеденным меню» и заявила, что случайное оставление их в принтере для общего пользования нельзя считать утечкой данных. Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

По данным издания, документы обнаружили трое постояльцев четырехзвездочного отеля Captain Cook, расположенного в 20 минутах от Объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже около 9 утра по местному времени. Гости сфотографировали бумаги и сообщили администрации отеля, что нашли их в принтере бизнес-центра. 

Издание пишет, что ознакомилось с фотографиями документов, сделанными одним из гостей. Так, на первой странице распечатанных документов указана последовательность встреч и конкретные названия помещений на базе в Анкоридже. В документе также была информация о планах Трампа вручить Путину «церемониальный» подарок — настольную статуэтку американского белоголового орлана.

Сообщается, что со второй до шестой страницы перечислены имена высокопоставленных лиц США и России, а также номера телефонов трех сотрудников правительства США. На этих листах были также приведены фонетические транскрипции обращений к российским делегатам, включая Владимира Путина — «Mr. President POO-tihn».

На шестой и седьмой страницах подробно описывается организация обеда во время саммита, включая список приглашенных и схему их рассадки. В меню, включенном в документы, было указано, что обед пройдет «в честь его превосходительства Владимира Путина». Совместный обед делегаций по итогу был отменен, сообщал Белый дом. 

Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и автор курса лекций по нацбезопасности Джон Майклс заявил изданию, что найденные в отеле документы являются «еще одним доказательством халатности и некомпетентности администрации Трампа при подготовке к важной встрече».

«Нельзя просто так оставлять бумаги в принтере. Все очень просто», — сказал Майклс.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

По данным издания, найденные документы стали очередным примером нарушений режима секретности со стороны представителей администрации Трампа. Ранее на этой неделе в служебный чат сотрудников правоохранительных органов, включая работников Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), по ошибке добавили постороннего человека в переписку, связанную с розыском осужденного за покушение на убийство. В марте лидеры американской системы национальной безопасности случайно добавили журналиста в закрытый чат, где обсуждались предстоящие военные удары по Йемену.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01 15 августа
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования