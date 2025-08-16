EN
Политика

Трамп предупредил о «конце света» в случае использования ядерного оружия

08:51

Использование ядерного оружия может привести к концу мира, заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп. С журналистом Шоном Хэннити Трамп побеседовал после встречи с Владимиром Путиным на Аляске.

В ходе интервью республиканец отметил мощность ядерного арсенала США и России и подчеркнул, что его нельзя недооценивать.

«У нас самые большие ядерные силы в мире. <…> У них тоже значительное ядерное присутствие. <…> Вы всегда должны уважать это. Вы никогда не захотите его использовать. Если вы воспользуетесь им, это может стать концом света. Вот о какой силе мы говорим», — заявил американский президент.

Саммит Трампа и Путина под лозунгом «В поисках мира» с участием российской и американской делегаций состоялась на Аляске в городе Анкоридж. По завершении встречи Путин и Трамп выступили с заявлениями перед журналистами. Однако, несмотря на формат пресс-конференции, они не стали отвечать на вопросы журналистов.

Трамп заявил, что «сделки пока нет», но выразил надежду на новую встречу с Путиным. Он также отметил, что планирует созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Путин, в свою очередь, назвал войну «трагедией» и подчеркнул, что считает россиян и украинцев «братскими народами».

Еще до встречи Путин заявил, что администрация Трампа предпринимает «достаточно энергичные и искренние усилия» для прекращения боевых действий в Украине и достижения долгосрочного мира. По его словам, во время переговоров стороны должны сосредоточиться на выработке договоренностей в сфере «контроля над стратегическими наступательными вооружениями.

По данным Reuters, этими заявлениями Путин дал понять, что Россия во время встречи на Аляске поднимет тему ядерных вооружений. Агентство отметило, что ядерная повестка рассматривается как часть комплекса проблем, которые обострили напряженность между Востоком и Западом до самого серьезного уровня со времен Холодной войны.

