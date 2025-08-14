Путин захотел заключить новое ядерное соглашение с США

Владимир Путин накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске заявил, что Россия и США могли бы заключить новое соглашение по контролю за ядерными вооружениями. Об этом сообщает Reuters.

По словам Путина, администрация Трампа предпринимает «достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия» в Украине и достичь долгосрочного мира. Он считает, что на следующих этапах переговоров стороны должны достичь «договоренностей в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями».

Как отмечает Reuters, этими высказываниями Путин дал понять, что Россия поднимет вопрос ядерных вооружений в рамках широкой дискуссии по безопасности во время встречи на Аляске. Агентство пишет, что эта тема — «часть комплекса проблем безопасности», которые привели к обострению напряженности между Востоком и Западом до самого опасного уровня со времен холодной войны.

По данным издания, если Путин продвинется в вопросе нового соглашения по ядерному оружию, он сможет объявить, что занимается более широкими вопросами мира. Это, в свою очередь, поможет убедить Трампа, что ему не следует вводить новые санкции против России, о которых неоднократно говорил президент США. Кроме того, договоренность может стать частью более масштабной кампании по улучшению отношений с Вашингтоном.

По данным Федерации американских ученых, Россия и США оценивают свои военные запасы в 4309 и 3700 ядерных боеголовок соответственно. За ними идет Китай с примерно 600 боеголовками.

Нынешний договор о контроле за ядерным вооружением между Россией и США был подписан Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году. Он ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут разместить Соединенные Штаты и Россия. В 2023 году Путин приостановил участие в нем России, но Кремль заявил, что продолжит соблюдать ограничения по количеству боезарядов. Срок действия договора истекает 5 февраля.



