Путин захотел заключить новое ядерное соглашение с США

2 минуты чтения 18:43

Владимир Путин накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске заявил, что Россия и США могли бы заключить новое соглашение по контролю за ядерными вооружениями. Об этом сообщает Reuters.

По словам Путина, администрация Трампа предпринимает «достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия» в Украине и достичь долгосрочного мира. Он считает, что на следующих этапах переговоров стороны должны достичь «договоренностей в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями».

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

Как отмечает Reuters, этими высказываниями Путин дал понять, что Россия поднимет вопрос ядерных вооружений в рамках широкой дискуссии по безопасности во время встречи на Аляске. Агентство пишет, что эта тема — «часть комплекса проблем безопасности», которые привели к обострению напряженности между Востоком и Западом до самого опасного уровня со времен холодной войны.

По данным издания, если Путин продвинется в вопросе нового соглашения по ядерному оружию, он сможет объявить, что занимается более широкими вопросами мира. Это, в свою очередь, поможет убедить Трампа, что ему не следует вводить новые санкции против России, о которых неоднократно говорил президент США. Кроме того, договоренность может стать частью более масштабной кампании по улучшению отношений с Вашингтоном.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

По данным Федерации американских ученых, Россия и США оценивают свои военные запасы в 4309 и 3700 ядерных боеголовок соответственно. За ними идет Китай с примерно 600 боеголовками. 

Нынешний договор о контроле за ядерным вооружением между Россией и США был подписан Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году. Он ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут разместить Соединенные Штаты и Россия. В 2023 году Путин приостановил участие в нем России, но Кремль заявил, что продолжит соблюдать ограничения по количеству боезарядов. Срок действия договора истекает 5 февраля.

