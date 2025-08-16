EN
Путин раскритиковал систему выборов в США

2 минуты чтения 06:56 | Обновлено: 07:18

Владимир Путин в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил о несовершенстве избирательной системы США. По его мнению, именно из-за существующей там системы голосования по почте республиканец проиграл предыдущие выборы Джо Байдену. Об этом сам Трамп рассказал в интервью Fox News, передает NBC.

Со слов Трампа, Путин заявил, что ни в одной другой стране мира нет подобной практики, и счел ее недемократичной. 

«Это не может считаться честным процессом. Бюллетень проходит через почтальона, затем через других людей — кого-то, кого вы, возможно, даже знаете. А когда вы приходите на хорошо организованный избирательный участок, вы лично предъявляете удостоверение — карту, фотографию или иной документ. Конечно, и там не все идеально, но это совсем другой уровень прозрачности», — процитировал Трамп Путина. 

В июле стало известно, что внутренняя проверка ЦРУ вновь подтвердила выводы о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. По данным Bloomberg, спецслужба не нашла оснований для пересмотра ключевого положения предыдущего доклада о том, что Путин хотел победы республиканца на выборах и помогал ему добиться этого результата.

И Трамп, и Путин ранее отрицали эти обвинения. Тем не менее глава ЦРУ Джон Рэтклифф инициировал повторную проверку для пересмотра спорного вывода о роли Кремля в избирательной кампании. Однако новая версия доклада подтвердила прежние оценки.

Публикация итогов повторной проверки поставила директора ЦРУ в затруднительное положение, отмечает агентство. Результаты доклада резко контрастируют с позицией Трампа, который на протяжении многих лет отрицал какое-либо вмешательство России в его избирательную кампанию 2016 года. При этом самого Рэтклиффа, которого Трамп назначил на должность главы ЦРУ в январе, СМИ неоднократно называли его убежденным сторонником.

Кроме того, в докладе прозвучала критика в адрес экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, который, как утверждается, настаивал на включении в отчет спорного «досье Стила», в том числе сведений о возможных компрометирующих видеозаписей на Трампа, якобы находящихся у российской стороны.

15 августа на Аляске прошла первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления последнего на второй президентский срок. Переговоры, прошедшие под лозунгом «В поисках мира», собрали делегации России и США. По итогам встречи Трамп заявил, что «сделки пока нет». Он выразил надежду на новую встречу с Путиным, а также пообещал связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

Путин, в свою очередь, назвал войну «трагедией» и вновь подчеркнул, что считает россиян и украинцев «братскими народами».

