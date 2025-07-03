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Политика

Сторонник Трампа во главе ЦРУ подтвердил вмешательство России в американские выборы

2 минуты чтения 12:10

Внутренняя проверка Центрального разведывательного управления США вновь указала на вмешательство России в американские выборы 2016 года. И Трамп, и Путин отрицали эти обвинения, пишет Bloomberg.

По информации агентства, глава ЦРУ Джон Рэтклифф инициировал процедуру для пересмотра наиболее спорного вывода предыдущего доклада — о том, что Владимир Путин хотел победы Трампа на президентских выборах в США в 2016 году и помогал ему добиться этого результата. В новом отчете говорится, что оснований опровергать это утверждение нет.

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Публикация результатов повторной проверки поставила главу ЦРУ в неудобное положение, отмечает Bloomberg. Дело в том, что выводы доклада кардинально расходятся с оценкой Трампа, который неоднократно отрицал помощь России во время президентской кампании 2016 года. Самого Рэтклиффа, назначенного Трампом на пост главы ЦРУ в январе этого года, СМИ называли «ярым сторонником» избранного президента.

Издание обращает внимание на то, что в объемном докладе ЦРУ о подтверждении ранее сделанных выводов упоминается только в конце. Более того, обнародуя этот документ, Рэтклифф не стал акцентировать внимание на этом факте. Вместе этого в соцсети X он написал, что «чиновники времен Обамы манипулировали разведданными и заставляли замолчать профессионалов, чтобы навредить Трампу».

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Тем не менее в ходе проверки были обнаружены и некоторые процессуальные отклонения, среди которых — сжатые сроки проведения производства, ограниченный обмен данными между ведомствами и давление со стороны высшего руководства. В новом докладе критике подвергся бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, который, по словам авторов обзора, «предпочел последовательный нарратив аналитической объективности» и настаивал на включении в отчет спорного «досье Стила», в котором, в частности, сообщалось о наличии у Москвы неких компрометирующих видеозаписей на Трампа.

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