СМИ: Трамп может сделать Зеленского «козлом отпущения» в случае провала мирного плана

Американский президент Дональд Трамп может возложить ответственность на украинского лидера Владимира Зеленского и сделать его «козлом отпущения» в случае провала мирного плана США по урегулированию конфликта в Украине. Об этом пишет The Times.

Ранее Трамп заявил в интервью Fox News, что на личной встрече с Путиным в городе Анкоридж на Аляске, стороны достигли согласия по ряду ключевых вопросов. Подробностей достигнутых договоренностей он не раскрыл, однако подчеркнул, что теперь все зависит от самого Зеленского. Именно ему, по словам Трампа, предстоит «довести сделку до конца».

В The Times отметили, что такое заявление звучит как «зловещий намек» и свидетельствует о том, что «нежелательный лидер, оказавшийся на мушке у России», может стать «козлом отпущения» за возможный провал американской мирной инициативы.

Переговоры Трампа и Путина с участием американской и российской делегаций начались в 22:30 по московскому времени и продлились около трех часов. После этого Трамп и Путин вышли к журналистам и сделали короткие заявления, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Путин, выступивший первым, заявил о заинтересованности в долгосрочном урегулировании конфликта в Украине, назвав россиян и украинцев «братскими народами», а войну — «трагедией и тяжелой болью». Он охарактеризовал саммит как продуктивный и отметил «желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса».

Трамп, в свою очередь, сообщил, что «сделки пока нет» и объявил о намерении позвонить Зеленскому и другим европейским лидерам, чтобы проинформировать их об итогах переговоров.

Утром 16 августа Зеленский рассказал, что поговорил по телефону с Трампом. Он назвал беседу «длительной и содержательной» и анонсировал свою поездку в Вашингтон 18 августа для личной встречи с американским президентом.

Разговор один на один, по его словам, длился около часа. Затем к созвону подключились европейские лидеры. AFP со ссылкой на представителя Еврокомиссии писал, что в их числе были глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.