EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп созвонился с Зеленским и лидерами ЕС

2 минуты чтения 11:00

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем и с лидерами ЕС. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сам украинский президент.

Зеленский охарактеризовал беседу как «длительную и содержательную». По его словам, разговор между ними длился около одного часа. «Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации», — заявил Зеленский.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Ранее, после завершения саммита, американский президент заявил, что планирует начать подготовку к трехсторонней встрече с ним, Зеленским и Путиным. Зеленский в своем заявлении утром 16 августа сообщил, что поддерживает его предложение. 

«Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», — написал он.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что 18 августа отправится в Вашингтон для личной встречи с Трампом.

После беседы украинского и американского президентов, к разговору подключились и европейские лидеры. По словам Зеленского, собеседники обсудили «позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в гарантировании безопасности Украине». Разговор продлился около получаса. 

AFP со ссылкой на представителя Еврокомиссии пишет, что в телефонной беседе приняли участие пять европейских политиков. Это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По словам источника журналиста Axios Барака Равида, беседа была «непростой». Во время телефонного разговора Трамп заявил собеседникам, что «Путин не хочет перемирия, а предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны», добавил источник Равида. Республиканец, по его словам, в ходе разговора отметил, что «быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня».

Первая финансовая пирамида России
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
Экономика17 минут чтения

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что разговор между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами был «длительным». По ее словам, после завершения переговоров в Анкоридже с участием российской и американской делегаций Трамп сел в самолет и большую часть времени провел разговаривая по телефону.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01 15 августа
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования