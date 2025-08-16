Трамп созвонился с Зеленским и лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем и с лидерами ЕС. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сам украинский президент.

Зеленский охарактеризовал беседу как «длительную и содержательную». По его словам, разговор между ними длился около одного часа. «Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации», — заявил Зеленский.

Ранее, после завершения саммита, американский президент заявил, что планирует начать подготовку к трехсторонней встрече с ним, Зеленским и Путиным. Зеленский в своем заявлении утром 16 августа сообщил, что поддерживает его предложение.

«Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», — написал он.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что 18 августа отправится в Вашингтон для личной встречи с Трампом.

После беседы украинского и американского президентов, к разговору подключились и европейские лидеры. По словам Зеленского, собеседники обсудили «позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в гарантировании безопасности Украине». Разговор продлился около получаса.

AFP со ссылкой на представителя Еврокомиссии пишет, что в телефонной беседе приняли участие пять европейских политиков. Это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По словам источника журналиста Axios Барака Равида, беседа была «непростой». Во время телефонного разговора Трамп заявил собеседникам, что «Путин не хочет перемирия, а предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны», добавил источник Равида. Республиканец, по его словам, в ходе разговора отметил, что «быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что разговор между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами был «длительным». По ее словам, после завершения переговоров в Анкоридже с участием российской и американской делегаций Трамп сел в самолет и большую часть времени провел разговаривая по телефону.