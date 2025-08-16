11 человек погибли при взрыве на рязанском заводе боеприпасов

В результате мощного взрыва и последовавшего за ним пожара на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 11 человек, пострадали 130. Об этом сообщило МЧС.

К ликвидации последствий инцидента были привлечены более 360 специалистов и 90 единиц техники. Отмечается, что спасатели ведомства продолжают разбирать завалы вручную и с помощью тяжелой техники — под обрушенными конструкциями все еще могут находиться люди. Так, в течение ночи им удалось извлечь из-под завалов живыми трех человек.

«Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах города Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры города Москвы», — сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что в регионе объявлен режим «чрезвычайной ситуации», въезд на территорию места происшествия запрещен. Власти региона объявили 18 августа Днем траура.

«На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия», — сообщил губернатор региона Павел Мягков.

Взрыв и пожар на пороховом заводе «Эластик» неподалеку от поселка Лесной в центральной части Рязанской области произошли 15 августа. Предприятие, которое специализируется на производстве оружия и боеприпасов, было полностью разрушено.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza писал, что причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности в цехе. По данным Mash, на заводе во время работ сдетонировал боеприпас.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст. 217 УК).

Это не первый подобный случай на территории завода. В октябре 2021 года на расположенном там предприятии «Разряд» произошел мощный взрыв из-за которого погибли 17 человек. Суд признал виновными в произошедшем, в том числе, учредителя «Разряда» Александра Егоршина и генерального директора Сергея Нистраткина, приговорив их к 6 и 6,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.