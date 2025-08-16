EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

11 человек погибли при взрыве на рязанском заводе боеприпасов

2 минуты чтения 13:32

В результате мощного взрыва и последовавшего за ним пожара на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 11 человек, пострадали 130. Об этом сообщило МЧС.

К ликвидации последствий инцидента были привлечены более 360 специалистов и 90 единиц техники. Отмечается, что спасатели ведомства продолжают разбирать завалы вручную и с помощью тяжелой техники — под обрушенными конструкциями все еще могут находиться люди. Так, в течение ночи им удалось извлечь из-под завалов живыми трех человек.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

«Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах города Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры города Москвы», — сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что в регионе объявлен режим «чрезвычайной ситуации», въезд на территорию места происшествия запрещен. Власти региона объявили 18 августа Днем траура.

«На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия», — сообщил губернатор региона Павел Мягков.

Взрыв и пожар на пороховом заводе «Эластик» неподалеку от поселка Лесной в центральной части Рязанской области произошли 15 августа. Предприятие, которое специализируется на производстве оружия и боеприпасов, было полностью разрушено.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza писал, что причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности в цехе. По данным Mash, на заводе во время работ сдетонировал боеприпас.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст. 217 УК).

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Это не первый подобный случай на территории завода. В октябре 2021 года на расположенном там предприятии «Разряд» произошел мощный взрыв из-за которого погибли 17 человек. Суд признал виновными в произошедшем, в том числе, учредителя «Разряда» Александра Егоршина и генерального директора Сергея Нистраткина, приговорив их к 6 и 6,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01 15 августа
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования