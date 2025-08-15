EN
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита на Аляске

18:23 | Обновлено: 18:34

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими ожиданиями от встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая пройдет 15 августа на Аляске. Сообщение об этом политик разместил в своем аккаунте в социальной сети X.

«Пора положить конец войне, и Россия должна предпринять необходимые шаги. Мы надеемся на Америку», — написал Зеленский. Он добавил, что рассчитывает на то, что саммит откроет «реальный путь» к диалогу и справедливому миру.

Зеленский пишет, что ожидает доклада украинской разведки о «текущих намерениях» российской стороны, а также о том, как Москва подготовилась ко встрече на Аляске. Он считает главной целью проведения саммита обеспечение диалога между США, Украиной и Россией в будущем.

Также политик заявил о том, что власти Украины планируют укрепить оборону на Донецком направлении, упомянуто в тексте Зеленского и Запорожское направление. Он отметил, что российская армия пытается занять новые территории, чтобы обеспечить выгодную переговорную позицию для Москвы перед встречей с президентом США.

Ранее СМИ сообщали, что Украина и страны Европы обеспокоены последствиями личной встречи Трампа и Путина. Особенно политиков беспокоит разговор лидеров США и России наедине.

Перед саммитом Трамп провел беседу с лидерами европейских стран и Зеленским. Он пообещал предоставить Украине определенные «гарантии безопасности» в случае достижения соглашения о прекращении огня и выразил готовность в будущем сыграть роль в обеспечении Киева «средствами сдерживания» на случай новой агрессии со стороны России.

При этом Трамп дал понять, что возьмет на себя такие обязательства только при условии, что они не будут реализованы в рамках НАТО, и не уточнил, что именно он подразумевает под «гарантиями безопасности».

