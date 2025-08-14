EN
Политика

СМИ: в ЕС и Украине обеспокоены последствиями встречи Путина и Трампа без свидетелей

12:52

В ЕС и Украине сохраняется обеспокоенность тем, что может произойти во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, когда они останутся наедине. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских и украинских чиновников.

15 августа в городе Анкоридж на Аляске должна пройти первая с момента вступления Трампа на второй срок личная встреча с Путиным. В преддверии саммита европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский провели виртуальную встречу с Трампом. 

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

По словам источников Politico, в ходе беседы американский президент пообещал предоставить Украине определенные «гарантии безопасности» в случае достижения соглашения о прекращении огня. Собеседники издания уточнили, что Вашингтон выразил готовность в будущем сыграть роль в обеспечении Киева «средствами сдерживания» на случай новой агрессии со стороны России. При этом, как отмечается, Трамп дал понять, что возьмет на себя такие обязательства только при условии, что они не будут реализованы в рамках НАТО.

Республиканец не уточнил, что именно он подразумевает под «гарантиями безопасности», ограничившись обсуждением концепции в общих чертах, сообщили источники. Тем не менее, по словам британского чиновника, Трамп признал, что американские гарантии безопасности должны стать частью финального урегулирования конфликта и видит для США роль в этом процессе.

Источники полагают, что американский президент прислушался к доводам европейских и украинских чиновников, однако сохраняются опасения по поводу личной встречи Трампа с Путиным. По их словам, в ЕС и Украине беспокоятся о возможных последствиях, если они останутся наедине.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Ранее CNN со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщил, что во время онлайн-конференции с европейскими лидерами и Зеленским Трамп пообещал не обсуждать на личной встрече с Путиным вопрос украинских территорий. Собеседники телеканала добавили, что американский президент намерен сосредоточиться на обсуждении прекращения огня, однако во время разговора он не назвал его «безусловным».

