СМИ: Зеленский пытался скрыть предложение России об обмене территориями

Президент Украины Владимир Зеленский был с самого начала осведомлен о намерении Москвы обсуждать обмен территориями на предстоящих переговорах, но пытался скрыть этот факт. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, на прошлой неделе Зеленский участвовал в закрытом телефонном звонке с американским президентом и европейскими лидерами. Трамп во время этого звонка рассказал о договоренности встретиться с Путиным, и уже тогда обозначил территориальные претензии России как главное условие для заключения мирного соглашения.

Сразу после этого разговора Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что Россия «склоняется к прекращению огня» и что «давление работает», отмечает газета. Однако о перспективе территориального обмена он не упомянул.

По словам директора программы «Северная Америка» аналитического центра «Украинская призма» Александра Краева, Зеленский сознательно не раскрыл детали, чтобы не потерять свое место за столом переговоров. «Если публично отвергнуть предложение, которое активно обсуждают, есть риск, что переговоры продолжатся без тебя. Для Украины было важно оставаться участником процесса и влиять на условия», — пояснил он. Кроме того, по мнению аналитика, Зеленский опасался острой общественной реакции на эту новость.

Как сообщили источники The New York Times, ситуация изменилась, когда Трамп сам публично допустил «обмен территориями» в мирном соглашении. Зеленский уже на следующий день заявил, что «украинцы не будут дарить землю оккупантам». Он подчеркнул, что территориальные вопросы могут обсуждаться только вместе с гарантиями безопасности.

После звонка с Трампом Украина провела серию срочных переговоров почти с 30 мировыми лидерами, чтобы не допустить кулуарного соглашения между США и Россией. В Лондоне украинские и европейские дипломаты встретились с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и другими высокопоставленными американскими чиновниками. Неделя дипломатии завершилась совместным звонком Зеленского, Трампа и европейских лидеров, на котором была обозначена четкая позиция Украины и Европы: сначала прекращение огня, затем переговоры по текущей линии фронта, и только при наличии гарантий безопасности. Позиция Вашингтона перед встречей Трампа и Путина при этом остается неясной.

Собеседники издания указывают на то, что Киев использовал привычную за годы войны тактику — через закулисные контакты мобилизовать союзников и сохранить место за столом переговоров. По словам аналитика Александра Краева, ключевую роль сыграли европейские партнеры, которые помогали Киеву донести свою позицию до администрации Трампа.