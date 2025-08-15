СМИ: Россия годами похищала секретные американские документы

Сотрудничающие с российским правительством хакеры годами имели доступ к базе данных судебной системы США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Хакеры имели доступ и к файлам, которые должны были быть защищены и скрыты из публичного доступа, отмечают журналисты. Именно эти документы и записи стали целью взлома. В материале утверждается, что следователи имеют доказательства финансирования хакерской группы Москвой.

Доступ к защищенной информации хакеры получили, воспользовавшись украденными учетными данными пользователей и уязвимостями в системе кибербезопасности на устаревшем сервере, который использовался федеральными судебными органами США.

Точной информации о том, когда хакеры получили доступ к данным, нет — также неизвестно и то, когда власти США узнали о взломе, отмечают журналисты. Судебные органы наняли специализирующуюся на кибербезопасности фирму для решения этой проблемы лишь осенью 2024 года.

Журналисты пишут, что вопрос о взломе был задан президенту США Дональду Трампу перед его встречей с Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. Трамп рассказал, что уже слышал об этом и готов поднять вопрос о взломе во время саммита.

Злоумышленникам были особенно интересны документы, связанные с делами о шпионаже, мошенничестве, отмывании денег и деятельности агентов иностранных правительств, сообщает Bloomberg. Такие данные могут нанести ущерб национальной безопасности США, если будут раскрыты, считают журналисты.

«К сожалению, судебная система не получает достаточного финансирования от Конгресса для защиты хранящихся в ней данных, и нам необходимо немедленно решить эту проблему», — рассказал занимавший должность первого заместителя национального директора по кибербезопасности в Белом доме при Джо Байдене Джейк Браун. Журналисты отмечают, что базы данных федеральных судов уже подвергались взлому в 2020 году.