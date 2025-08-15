EN
Эксперт предрек миру погружение в антиутопию уже через два года

12:02

Бывший руководитель одного из подразделений Google Мо Гавдат считает, что мир вступит в фазу антиутопии уже в 2027 году. По его мнению, она продлится 12-15 лет, пишет медиа Gizmodo.

Гавдат отмечает, что причиной погружения мира в антиутопию станет скорость развития технологий и искусственного интеллекта. Речь идет не о сценарии, в котором ИИ берет полный контроль над человечеством, а о продолжении использования технологий способами, которые еще больше усугубят современные проблемы развития мира.

Инструменты ИИ создавались для того, чтобы приблизить мир к утопическим мечтам, отмечает Гавдат. Предполагалось, что жизнь людей улучшится из-за того, что технологии позволят им снизить рабочую нагрузку без снижения производительности, а освободившееся время человек сможет использовать по своему усмотрению.

Но современный рынок устроен так, что это желание конфликтует со стремлением руководителей к максимизации своей прибыли, отмечают журналисты. Из-за этого компании стремятся увеличить свою производительность, увольняя сотрудников или замедляя их наем. Еще одной альтернативой является увеличение нагрузки на уже нанятых работников.

«Как часто социальные сети объединяли нас и как часто они делали нас более одинокими? Как часто мобильные телефоны помогали нам меньше работать? Это было обещание в ранней рекламе Nokia, где люди устраивали вечеринки. Это ваш опыт использования мобильных телефонов?», — аргументирует свою позицию Гавдат.

Также он отмечает, что ИИ позволяет людям производить больше противоправного контента, например, дипфейк-материалы из сферы порнографии. Государства используют новые технологии для изобретения новых эффективных способов ведения войны, а мошенники увеличили долю использования ИИ для обмана людей на сотни процентных пунктов только за последний год.

Однако антиутопия не является неизбежным этапом развития человечества — Гавдат считает, что люди могут оказать давление на свои правительства, чтобы попытаться изменить ситуацию. Он напоминает, что новые технологии уже принесли положительные изменения в науке и медицине — сам ИИ, по мнению Гавдата, можно сравнить с молотком. Этот инструмент забивает гвозди, но может использоваться и для убийства человека. Задача властей — сделать так, чтобы за убийство была предусмотрена ответственность.

