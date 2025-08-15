EN
Общество

Подросток облил друга бензином и поджег его

2 минуты чтения 21:49 15 августа

В Алтайском крае 13-летний подросток облил бензином своего 11-летнего друга и поджег его. Об этом сообщается в телеграм-канале местного управления Следственного комитета.

В сообщении сказано, что инцидент произошел 9 августа в селе Мартовка Хабарского района. По версии следствия, подростки зашли в один из домов, где нашли канистру. 13-летний мальчик вдохнул пары бензина, после чего вылил часть жидкости на друга. Его доставили в больницу с ожогами.

О причинах такого поступка пока не сообщается. Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила о проведении проверки, в ходе которой должны установить причины и «оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В местной полиции также сообщили, что облившего бензином подростка поставили на профилактический учет, а его мать привлекли к административной ответственности по статье о «неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». 

«Интерфакс» со ссылкой на местных жителей утверждает, что подростки «с недавнего времени состояли в группе сверстников-токсикоманов». По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ранее сообщалось, что в Москве несколько человек, среди которых были несовершеннолетние и те, кому уже исполнилось 18 лет, вывезли в лес 17-летнего подростка, заставили его раздеться и изваляться в земле, а также избили. Подростка обвинили в том, что он якобы задолжал нападавшим семь тысяч рублей.

