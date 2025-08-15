Названа доля отказов на кредитные заявки россиян

В июле банки отклонили почти 80% заявок россиян на получение кредита — одобрены были лишь 21,4% из них, пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Журналисты отмечают, что доля отказов по ипотечным кредитам приближается к показателю в 60%, по автокредитам и потребительским займам одобряется лишь каждая четвертая-пятая заявка. Эксперты считают ужесточение критериев выдачи займов вынужденной мерой.

Снижение показателя ключевой ставки и уменьшение ставок по кредитам почти не повлияло на долю одобренных заявок — она увеличилась лишь на 0,7 процентных пункта, отмечается в материале. При этом средний уровень реальных ставок в июле опустился до 35%.

Руководитель экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова рассказала журналистам, что почти 100%-я вероятность отказа в выдаче кредита существует у россиян, которые тратят на обслуживание уже имеющихся задолженностей более 80% своего дохода. Высокая вероятность отказа существует также и у людей, которые отдают на погашение ранее взятых кредитов более половины заработка.

Другие эксперты отметили, что кредит в России стало сложнее взять и обычному среднестатистическому заемщику. Стали частыми отказы молодежи и людям, которые имеют проблемы в своей кредитной истории.

Обычно при отказе в выдаче кредита россияне обращались в микрофинансовые организации (МФО), в 2024 году так поступали 32% заемщиков. Однако они тоже начали внимательнее проверять заявки — процент отказа у МФО также приблизился в 80%.

«Известия» отмечают, что эксперты опасаются роста обращений заемщиков к организациям теневого сегмента. Особенно уязвимым они считают россиян с нестабильными заработками, а также людей с низкой финансовой грамотностью.

Такие организации и люди работают про принципу «из рук в руки», продвигают свои услуги в мессенджерах и социальных сетях под видом «помощи в оформлении» займов. «Черные» кредиторы при этом заключают договоры гражданско-правового характера и используют незаконные методы взыскания.