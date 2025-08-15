EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Названа доля отказов на кредитные заявки россиян

2 минуты чтения 14:53

В июле банки отклонили почти 80% заявок россиян на получение кредита — одобрены были лишь 21,4% из них, пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Журналисты отмечают, что доля отказов по ипотечным кредитам приближается к показателю в 60%, по автокредитам и потребительским займам одобряется лишь каждая четвертая-пятая заявка. Эксперты считают ужесточение критериев выдачи займов вынужденной мерой.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Снижение показателя ключевой ставки и уменьшение ставок по кредитам почти не повлияло на долю одобренных заявок — она увеличилась лишь на 0,7 процентных пункта, отмечается в материале. При этом средний уровень реальных ставок в июле опустился до 35%.

Руководитель экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова рассказала журналистам, что почти 100%-я вероятность отказа в выдаче кредита существует у россиян, которые тратят на обслуживание уже имеющихся задолженностей более 80% своего дохода. Высокая вероятность отказа существует также и у людей, которые отдают на погашение ранее взятых кредитов более половины заработка.

Другие эксперты отметили, что кредит в России стало сложнее взять и обычному среднестатистическому заемщику. Стали частыми отказы молодежи и людям, которые имеют проблемы в своей кредитной истории.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

Обычно при отказе в выдаче кредита россияне обращались в микрофинансовые организации (МФО), в 2024 году так поступали 32% заемщиков. Однако они тоже начали внимательнее проверять заявки — процент отказа у МФО также приблизился в 80%.

«Известия» отмечают, что эксперты опасаются роста обращений заемщиков к организациям теневого сегмента. Особенно уязвимым они считают россиян с нестабильными заработками, а также людей с низкой финансовой грамотностью.

Такие организации и люди работают про принципу «из рук в руки», продвигают свои услуги в мессенджерах и социальных сетях под видом «помощи в оформлении» займов. «Черные» кредиторы при этом заключают договоры гражданско-правового характера и используют незаконные методы взыскания.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования