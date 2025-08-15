СМИ рассказали о «домашних зоопарках» известных политиков

Зебры, страусы, акулы и крокодилы — Politico опубликовал материал о коллекционерах экзотических животных среди политиков. Поводом стал недавний скандал вокруг венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

В начале августа оппозиционный депутат Акош Хадхази опубликовал кадры с дрона, снятые над семейным имением Орбана в Хатванпусте, бывшем владении Габсбургов. На видео, помимо пальмового сада, часовни и фонтанов, видны свободно гуляющие по территории зебры и антилопы. Правительство утверждает, что этот «сельскохозяйственный» объект принадлежит отцу премьера, однако оппозиция называет комплекс роскошной частной резиденцией. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский саркастически спросил в соцсетях, являются ли зебры «традиционными фермерскими животными» в Венгрии, пишет издание.

Собственные «частные зоопарки», по информации Politico, есть у многих действующих и бывших политиков. Так, бизнесмен и экс-министр Грузии Бидзина Иванишвили построил над Тбилиси «неомодернистский дворец из стекла и стали», где содержал пингвинов, зебр, лемуров, кенгуру и акулу. В интервью он говорил, что лемуры свободно гуляли по двору «как кошки», а акулу описывал как «небольшую, всего полтора метра», говорится в публикации.

Упомянут в материале и глава Чечни Рамзан Кадыров. Politico со ссылкой на «Радио Свобода» сообщает, что он держит в своих резиденциях не только лошадей, медведей, охотничьих собак и оленей, но также тигра, льва, крокодила и даже целую верблюжью ферму.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в своей резиденции под Киевом держал павлинов, фазанов, оленей, медведей и трех кенгуру, напоминает издание. При этом с кенгуру у него не сложилось: один погиб от холода, другой сбежал, а третий не вернулся после выгула. Но наибольшую известность Януковичу принесли страусы. После свержения в 2014 году и бегства в Россию в интервью Би-би-си он задал ставший впоследствии мемом вопрос : «Что плохого в том, что я поддерживал этих страусов?». По данным издания, птицы пережили хозяина и до сих пор живут в резиденции, превращенной в общественный парк.

В материале Politico также приведены наиболее яркие примеры так называемой «животной дипломатии». В частности, упоминается подарок, который Россия сделала Северной Корее в прошлом году. Спустя месяц после отправки северокорейских военных на войну в Украине Москва предоставила Пхеньяну более 70 животных, включая льва, двух бурых медведей и двух яков.

В конце июля президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время визита в Москву объявил Владимиру Путину о своем решении подарить Ленинградскому зоопарку двух слонов. Путин поблагодарил его и ответил, что «в хозяйстве они пригодятся». СМИ, однако, обращали внимание на тот факт, что инфраструктура Ленинградского зоопарка не приспособлена для содержания крупных животных.