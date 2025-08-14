EN
СМИ назвали возможные места встречи Путина и Зеленского

2 минуты чтения 12:10

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в одном из городов Европы или Ближнего Востока. К ним может присоединиться и Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Вопрос о встрече, по информации агентства, обсуждался в среду 13 августа на онлайн-конференции с участием Трампа, Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министров Великобритании и Италии Кира Стармера и Джорджии Мелони, а также других европейских лидеров. По информации CNN, во время звонка американский президент пообещал не обсуждать вопрос украинских территорий во время предстоящих переговоров на Аляске.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Дональд Трамп оценил состоявшийся онлайн-звонок «на десять баллов». Позже во время пресс-конференции он заявил о готовности ко второй встрече — уже вместе с Путиным и Зеленским, но только в том случае, если переговоры на Аляске будут успешными. «Если первая встреча пройдет нормально, мы быстро проведем вторую», — сказал Трамп. Он добавил, что хотел бы организовать ее почти сразу и присоединиться к Путину и Зеленскому, «если они пожелают».

Ранее CBS со ссылкой на источники сообщал, что администрация США ищет место проведения саммита, который может состояться в конце следующей недели. При этом Трамп допускал, что вторая встреча не состоится, если он «не получит желаемых ответов», и предупреждал о «очень серьезных последствиях» в случае отказа России от прекращения огня.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Владимир Путин ранее заявлял, что не возражает против переговоров с Зеленским при выполнении определенных условий, однако, по его словам, «пока до этого далеко». В Кремле подчеркивали, что встреча на высшем уровне между Россией и Украиной должна стать финальной точкой урегулирования, а иная последовательность невозможна. По словам помощника президента Юрия Ушакова, тему трехстороннего саммита в начале августа поднимал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, но российская сторона оставила этот вариант «полностью без комментария».

Горящие новости
