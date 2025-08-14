СМИ назвали возможные места встречи Путина и Зеленского

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в одном из городов Европы или Ближнего Востока. К ним может присоединиться и Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Вопрос о встрече, по информации агентства, обсуждался в среду 13 августа на онлайн-конференции с участием Трампа, Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министров Великобритании и Италии Кира Стармера и Джорджии Мелони, а также других европейских лидеров. По информации CNN, во время звонка американский президент пообещал не обсуждать вопрос украинских территорий во время предстоящих переговоров на Аляске.
Дональд Трамп оценил состоявшийся онлайн-звонок «на десять баллов». Позже во время пресс-конференции он заявил о готовности ко второй встрече — уже вместе с Путиным и Зеленским, но только в том случае, если переговоры на Аляске будут успешными. «Если первая встреча пройдет нормально, мы быстро проведем вторую», — сказал Трамп. Он добавил, что хотел бы организовать ее почти сразу и присоединиться к Путину и Зеленскому, «если они пожелают».
Ранее CBS со ссылкой на источники сообщал, что администрация США ищет место проведения саммита, который может состояться в конце следующей недели. При этом Трамп допускал, что вторая встреча не состоится, если он «не получит желаемых ответов», и предупреждал о «очень серьезных последствиях» в случае отказа России от прекращения огня.
Владимир Путин ранее заявлял, что не возражает против переговоров с Зеленским при выполнении определенных условий, однако, по его словам, «пока до этого далеко». В Кремле подчеркивали, что встреча на высшем уровне между Россией и Украиной должна стать финальной точкой урегулирования, а иная последовательность невозможна. По словам помощника президента Юрия Ушакова, тему трехстороннего саммита в начале августа поднимал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, но российская сторона оставила этот вариант «полностью без комментария».