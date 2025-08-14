СМИ узнали об обещании Трампа не обсуждать вопрос украинских территорий с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время онлайн-конференции с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не будет обсуждать вопрос украинских территорий на предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на двух европейских дипломатов, знакомых с содержанием разговора.

Собеседники телеканала добавили, что Трамп намерен обсудить с Путиным прекращение огня, хотя во время разговора с лидерами Европы и Зеленским он не назвал его «безусловным». В то же время Трамп сказал, что, по его мнению, согласие на перемирие могло бы стать демонстрацией доброй воли со стороны России. Глава Белого дома также добавил, что он не тот человек, с которым нужно вести переговоры о будущем украинских территорий, которые Россия объявила своими.

По словам одного из источников CNN, у собеседников Трампа сложилось впечатление, что он не станет обсуждать возможное предложение России о получении контроля над всей территорией аннексированных регионов в обмен на прекращение огня.

Европейские лидеры во время беседы с Трампом, как отмечается, сосредоточили основное внимание на необходимости включения Украины в переговоры о ее собственных территориях.

В свою очередь, Politico, ссылаясь на три источника сообщило, что Трамп пообещал предоставить Киеву некие гарантии безопасности. Собеседники издания пояснили, что США выразили готовность в будущем сыграть определенную роль в предоставлении Киеву «средств сдерживания» в случае достижения соглашения о прекращении огня. При этом Трамп подчеркнул, что возьмет на себя такое обязательство лишь при условии, что эти меры не будут реализовываться в рамках НАТО.