СМИ узнали об обещании Трампа не обсуждать вопрос украинских территорий с Путиным

2 минуты чтения 07:38

Президент США Дональд Трамп во время онлайн-конференции с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не будет обсуждать вопрос украинских территорий на предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на двух европейских дипломатов, знакомых с содержанием разговора.

Собеседники телеканала добавили, что Трамп намерен обсудить с Путиным прекращение огня, хотя во время разговора с лидерами Европы и Зеленским он не назвал его «безусловным». В то же время Трамп сказал, что, по его мнению, согласие на перемирие могло бы стать демонстрацией доброй воли со стороны России. Глава Белого дома также добавил, что он не тот человек, с которым нужно вести переговоры о будущем украинских территорий, которые Россия объявила своими.  

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

По словам одного из источников CNN, у собеседников Трампа сложилось впечатление, что он не станет обсуждать возможное предложение России о получении контроля над всей территорией аннексированных регионов в обмен на прекращение огня. 

Европейские лидеры во время беседы с Трампом, как отмечается, сосредоточили основное внимание на необходимости включения Украины в переговоры о ее собственных территориях.

В свою очередь, Politico, ссылаясь на три источника сообщило, что Трамп пообещал предоставить Киеву некие гарантии безопасности. Собеседники издания пояснили, что США выразили готовность в будущем сыграть определенную роль в предоставлении Киеву «средств сдерживания» в случае достижения соглашения о прекращении огня. При этом Трамп подчеркнул, что возьмет на себя такое обязательство лишь при условии, что эти меры не будут реализовываться в рамках НАТО.

Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
