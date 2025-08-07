EN
EN
Экономика

Названы главные риски для экономики России

09:18

Российские власти отнесли курс доллара ниже 75 и выше 110 рублей к числу рисков для экономики, которые могут повлиять на реализацию национальных целей. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на документы, собственные источники и экспертов.

Так, по данным издания, правительство поручило сформировать перечень подобных угроз. В числе рисков, обозначенных Минэкономразвития, также значатся: ключевая ставка выше 16%, снижение мировых и экспортных цен на энергоносители, пшеницу и металл, падение объемов экспорта в Индию и Китай, усиление контроля за соблюдением санкций, демографический спад, миграционный отток, а также другие факторы.

Чрезмерная волатильность рубля признана одним из стратегических рисков, отмечает издание. В Министерстве экономического развития (МЭР) считают нежелательным курс доллара ниже 75 и выше 110 рублей, а значения ниже 85 и выше 100 рублей относят к категории средних рисков. Об этом говорится в перечне стратегических угроз в письме замминистра экономического развития Полины Крючковой, которое она направила в правительство и профильные ведомства.

Нестабильный рубль может создать целый ряд проблем, например, снизить долю импорта товаров и услуг или затруднить привлечение инвестиций. Такая ситуация также создает риски для технологического сектора — России будет сложнее внедрять новые разработки в цифровой сфере, транспорте, энергетике и так далее.

При этом слишком сильный рубль будет хуже влиять на экономику страны, чем слабый. Так считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

В то же время слабая нацвалюта приведет к ограничениям на импорт разных товаров и услуг, в частности технологического оборудования, добавил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Он подчеркнул, что в таком случае пострадает население страны.

Однако главная проблема рубля именно в сильной волатильности, подчеркнул главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач, отметив, что резкие перепады курса дестабилизируют многие инвестиционные процессы.

